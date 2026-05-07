إيران: القوات الأمريكية استهدفت سفنا ومناطق مدنية قرب هرمز
سبوتنيك عربي
أكد مقر خاتم الأنبياء الإيراني، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى في مضيق هرمز، وشنّت غارة جوية على مناطق مدنية في سواحل... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال مقر خاتم الأنبياء، في بيان له، إن الجيش الأمريكي "منتهكًا وقف إطلاق النار، استهدف ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة من المياه الساحلية لإيران في منطقة جاسك نحو مضيق هرمز، بالإضافة إلى سفينة أخرى كانت تدخل المضيق، وذلك قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي. وفي الوقت نفسه، شنّ غارات جوية على مناطق مدنية بالتعاون مع بعض دول المنطقة على سواحل خمير وسيريك وجزيرة قشم".وأضاف: "في المقابل، شنت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فورًا وبردّ فعل متبادل، هجومًا على القطع البحرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، وألحقت بها أضرارًا كبيرة".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أعلن، أمس الأربعاء، أن أي مفاوضات مع إيران بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز، "تتطلب رفع الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية"، وفق تعبيره.وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلته قناة الرئاسة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "أي مفاوضات بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي، ويجب أخذ هذه الخطوة في الاعتبار".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية.وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
