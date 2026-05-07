إيران: نرفض "القرار الأحادي والاستفزازي" المقدم من أمريكا والبحرين بشأن مضيق هرمز

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
https://sarabic.ae/20260507/إيران-نرفض-القرار-الأحادي-والاستفزازي-المقدم-من-أمريكا-والبحرين-بشأن-مضيق-هرمز-1113195992.html
إيران: نرفض "القرار الأحادي والاستفزازي" المقدم من أمريكا والبحرين بشأن مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
انتقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، في رسالة رسمية ما وصفه بـ"القرار الأحادي والاستفزازي" الذي اقترحته أمريكا والبحرين بشأن الوضع في مضيق... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
إيران
البحرين
الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز
العالم
إيران: نرفض "القرار الأحادي والاستفزازي" المقدم من أمريكا والبحرين بشأن مضيق هرمز

18:07 GMT 07.05.2026
انتقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، في رسالة رسمية ما وصفه بـ"القرار الأحادي والاستفزازي" الذي اقترحته أمريكا والبحرين بشأن الوضع في مضيق هرمز، محذرا من تداعيات هذه الخطوة على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد عراقجي أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع ما وصفهم بـ"المعتدين" من استغلال مجلس الأمن الدولي كأداة لتبرير ما اعتبرها أعمالا غير قانونية، داعيا إلى احترام القوانين الدولية وتجنب أي إجراءات من شأنها تصعيد التوترات الإقليمية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وقال 3 دبلوماسيون غربيون إن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيبدأون، الثلاثاء، مناقشات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين، قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات على إيران، وربما استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة في مضيق هرمز.
يأتي ذلك وسط تصعيد ميداني جديد، بعدما أعلنت واشنطن تدمير 6 زوارق إيرانية، فيما أصابت صواريخ إيرانية ميناءً نفطيا في الإمارات العربية المتحدة، في تطورات تهدد الهدنة الهشة وتزيد التوتر حول الممر البحري الحيوي للتجارة والطاقة العالمية.
وبحسب الدبلوماسيين، يتجنب مشروع القرار الجديد منح تفويض صريح باستخدام القوة، لكنه يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح فرض عقوبات أو إجراءات عسكرية. كما يدين ما وصفه بتهديدات إيران لإغلاق أو عرقلة المضيق، ويطالبها بوقف الهجمات والتعاون مع جهود إنشاء ممر إنساني وضمان حرية الملاحة.
