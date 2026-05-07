الأخبار الكاذبة والذكاء الاصطناعي والنضال من أجل الحقيقة: زاخاروفا تحدد أبرز التهديدات في الإعلام

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
12:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الأخبار الكاذبة والذكاء الاصطناعي والنضال من أجل الحقيقة: زاخاروفا تحدد أبرز التهديدات في الإعلام
تشرح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للمدونين الأجانب كيفية مكافحة الأخبار الكاذبة وتطوير أدوات التحقق من الحقائق، في فعاليات "مدرسة... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
ردًا على سؤال حول مكافحة الأخبار الكاذبة، بما في ذلك تلك المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي، أشارت ماريا زاخاروفا إلى أن كل حقبة من حقب الصحافة واجهت تحدياتها الخاصة، من التحديات التقنية والمالية إلى القضايا الأمنية والعمل في مناطق النزاعات المسلحة.أكدت زاخاروفا أن التحدي الرئيسي، اليوم، لا يقتصر على وجود المعلومات المضللة فحسب، بل يشمل أيضًا الصعوبة المتزايدة التي يواجهها الجمهور في التمييز بين الحقيقة والزيف: "تكمن المشكلة في أن الناس لا يستطيعون دائمًا التمييز بين الكذب والحقيقة. أين الصور والفيديوهات المزيفة وأين الحقيقية؟".وأشارت إلى أنه يتطلب مكافحة التضليل الإعلامي بفعالية اتباع نهج شامل، بدءًا من العمل الإعلامي الاحترافي وصولًا إلى تطوير مبادرات دولية. وقد لفتت الانتباه تحديدًا إلى الرابطة الدولية للتحقق من الحقائق، التي تأسست بمشاركة روسيا، ودعت المدونين للانضمام إليها. وتضم الرابطة أكثر من 110 خبراء من عشرات الدول، كما تضم ​​منتدى "حوار حول الأخبار الكاذبة" الدولي، الذي أُنشئ بمشاركة روسيا، ودعت المدونين للانضمام إليه.وفي معرض حديثها عن التدابير العملية، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى العمل المنهجي لتحديد ودحض المعلومات الكاذبة ، بما في ذلك نوع "مكافحة التزييف" الذي اخترعته وأدخلته وزارة الخارجية الروسية، ومراقبة وسائل الإعلام الأجنبية وإعداد تفنيد مسبب.كما أشارت إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي أصبح عاملا مهما في المنافسة والتعاون الدوليين، وأن مستوى التطور التكنولوجي للدول سيحدد إلى حد كبير مواقفها في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب.يشارك في المدرسة نحو 50 مدونا من مختلف أنحاء العالم، من بينهم ممثلون عن أبخازيا وأرمينيا وبلجيكا وبوليفيا والمملكة المتحدة والهند وإندونيسيا ومدغشقر وغيرها. ويصل جمهورهم مجتمعين إلى أكثر من 34 مليون شخص.يركز الحوار المفتوح على الحدود الفاصلة بين الأخطاء، والمعلومات المضللة المتعمدة، والتفسيرات المختلفة للأحداث، بالإضافة إلى الآليات العملية لمكافحة الأخبار الكاذبة وتطوير أدوات التحقق من الحقائق.تماشيًا مع توجيهات الرئيس الروسي بالحفاظ على إرث مهرجان الشباب العالمي وتطويره، تقام فعاليات المهرجان سنويًا في روسيا. في عام 2025، عُقد ملتقى مهرجان الشباب العالمي في نيجني نوفغورود، حيث جمع 2000 شاب وشابة من 120 دولة.
تشرح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للمدونين الأجانب كيفية مكافحة الأخبار الكاذبة وتطوير أدوات التحقق من الحقائق، في فعاليات "مدرسة إعلامية للمدونين الأجانب"، (Media School for Foreign Bloggers) في مقاطعة كالينينغراد.
ردًا على سؤال حول مكافحة الأخبار الكاذبة، بما في ذلك تلك المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي، أشارت ماريا زاخاروفا إلى أن كل حقبة من حقب الصحافة واجهت تحدياتها الخاصة، من التحديات التقنية والمالية إلى القضايا الأمنية والعمل في مناطق النزاعات المسلحة.

بحسب رأيها، أثار تطور الإنترنت وعالم التدوين تساؤلات حول دور الصحافة، لكنه أثبت في الوقت نفسه ضرورتها: "التدوين هو تعبير عن الرأي الشخصي، بينما الصحافة هي مسؤولية وأخلاقيات مهنية واعتماد على الحقائق. الصحفي يخضع ذاته وعواطفه وردود فعله على الأحداث للحقائق".

أكدت زاخاروفا أن التحدي الرئيسي، اليوم، لا يقتصر على وجود المعلومات المضللة فحسب، بل يشمل أيضًا الصعوبة المتزايدة التي يواجهها الجمهور في التمييز بين الحقيقة والزيف: "تكمن المشكلة في أن الناس لا يستطيعون دائمًا التمييز بين الكذب والحقيقة. أين الصور والفيديوهات المزيفة وأين الحقيقية؟".

بحسب ماريا زاخاروفا، ستصبح الصحافة إحدى أهم الركائز التي يبنى عليها التحقق من الحقائق والدفاع عن الحقيقة.

وأشارت إلى أنه يتطلب مكافحة التضليل الإعلامي بفعالية اتباع نهج شامل، بدءًا من العمل الإعلامي الاحترافي وصولًا إلى تطوير مبادرات دولية. وقد لفتت الانتباه تحديدًا إلى الرابطة الدولية للتحقق من الحقائق، التي تأسست بمشاركة روسيا، ودعت المدونين للانضمام إليها. وتضم الرابطة أكثر من 110 خبراء من عشرات الدول، كما تضم ​​منتدى "حوار حول الأخبار الكاذبة" الدولي، الذي أُنشئ بمشاركة روسيا، ودعت المدونين للانضمام إليه.
وفي معرض حديثها عن التدابير العملية، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى العمل المنهجي لتحديد ودحض المعلومات الكاذبة ، بما في ذلك نوع "مكافحة التزييف" الذي اخترعته وأدخلته وزارة الخارجية الروسية، ومراقبة وسائل الإعلام الأجنبية وإعداد تفنيد مسبب.

في الوقت نفسه، شددت زاخاروفا على أهمية الشفافية: "تقوم وزارة الخارجية الروسية بتسمية المواد التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتجنب تضليل الجمهور". ووصفت تطوير التفكير النقدي بأنه عنصر أساسي في مواجهة المعلومات المضللة.

كما أشارت إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي أصبح عاملا مهما في المنافسة والتعاون الدوليين، وأن مستوى التطور التكنولوجي للدول سيحدد إلى حد كبير مواقفها في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب.

أطلقت روسيا مبادرة إعلامية جديدة في مقاطعة كالينينغراد، حيث بدأت فعاليات "مدرسة إعلامية للمدونين الأجانب"، (Media School for Foreign Bloggers) في الفترة من 5 إلى 8 مايو/أيار 2026، بمشاركة 50 صانع محتوى من 25 دولة مختلفة، بتنظيم من إدارة مهرجان الشباب العالمي ومركز "شوم" لتطوير الإعلام الشبابي.

يشارك في المدرسة نحو 50 مدونا من مختلف أنحاء العالم، من بينهم ممثلون عن أبخازيا وأرمينيا وبلجيكا وبوليفيا والمملكة المتحدة والهند وإندونيسيا ومدغشقر وغيرها. ويصل جمهورهم مجتمعين إلى أكثر من 34 مليون شخص.

ستتيح المدرسة للمشاركين فرصة صقل مهاراتهم المهنية وتبادل الخبرات مع زملائهم الروس، بالإضافة إلى التعرف على روسيا بشكل أفضل وإمتاع متابعيهم بمحتوى روسي مميز.

يركز الحوار المفتوح على الحدود الفاصلة بين الأخطاء، والمعلومات المضللة المتعمدة، والتفسيرات المختلفة للأحداث، بالإضافة إلى الآليات العملية لمكافحة الأخبار الكاذبة وتطوير أدوات التحقق من الحقائق.
تماشيًا مع توجيهات الرئيس الروسي بالحفاظ على إرث مهرجان الشباب العالمي وتطويره، تقام فعاليات المهرجان سنويًا في روسيا. في عام 2025، عُقد ملتقى مهرجان الشباب العالمي في نيجني نوفغورود، حيث جمع 2000 شاب وشابة من 120 دولة.
