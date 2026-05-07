https://sarabic.ae/20260507/الأخبار-الكاذبة-والذكاء-الاصطناعي-والنضال-من-أجل-الحقيقة-زاخاروفا-تحدد-أبرز-التهديدات-في-الإعلام-1113180076.html

الأخبار الكاذبة والذكاء الاصطناعي والنضال من أجل الحقيقة: زاخاروفا تحدد أبرز التهديدات في الإعلام

الأخبار الكاذبة والذكاء الاصطناعي والنضال من أجل الحقيقة: زاخاروفا تحدد أبرز التهديدات في الإعلام

سبوتنيك عربي

تشرح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للمدونين الأجانب كيفية مكافحة الأخبار الكاذبة وتطوير أدوات التحقق من الحقائق، في فعاليات "مدرسة... 07.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-07T09:11+0000

2026-05-07T09:11+0000

2026-05-07T09:11+0000

العالم

روسيا

إعلام

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/07/1113177970_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_19449034b58473a743501c60d1ae4f4a.jpg

ردًا على سؤال حول مكافحة الأخبار الكاذبة، بما في ذلك تلك المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي، أشارت ماريا زاخاروفا إلى أن كل حقبة من حقب الصحافة واجهت تحدياتها الخاصة، من التحديات التقنية والمالية إلى القضايا الأمنية والعمل في مناطق النزاعات المسلحة.أكدت زاخاروفا أن التحدي الرئيسي، اليوم، لا يقتصر على وجود المعلومات المضللة فحسب، بل يشمل أيضًا الصعوبة المتزايدة التي يواجهها الجمهور في التمييز بين الحقيقة والزيف: "تكمن المشكلة في أن الناس لا يستطيعون دائمًا التمييز بين الكذب والحقيقة. أين الصور والفيديوهات المزيفة وأين الحقيقية؟".وأشارت إلى أنه يتطلب مكافحة التضليل الإعلامي بفعالية اتباع نهج شامل، بدءًا من العمل الإعلامي الاحترافي وصولًا إلى تطوير مبادرات دولية. وقد لفتت الانتباه تحديدًا إلى الرابطة الدولية للتحقق من الحقائق، التي تأسست بمشاركة روسيا، ودعت المدونين للانضمام إليها. وتضم الرابطة أكثر من 110 خبراء من عشرات الدول، كما تضم ​​منتدى "حوار حول الأخبار الكاذبة" الدولي، الذي أُنشئ بمشاركة روسيا، ودعت المدونين للانضمام إليه.وفي معرض حديثها عن التدابير العملية، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى العمل المنهجي لتحديد ودحض المعلومات الكاذبة ، بما في ذلك نوع "مكافحة التزييف" الذي اخترعته وأدخلته وزارة الخارجية الروسية، ومراقبة وسائل الإعلام الأجنبية وإعداد تفنيد مسبب.كما أشارت إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي أصبح عاملا مهما في المنافسة والتعاون الدوليين، وأن مستوى التطور التكنولوجي للدول سيحدد إلى حد كبير مواقفها في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب.يشارك في المدرسة نحو 50 مدونا من مختلف أنحاء العالم، من بينهم ممثلون عن أبخازيا وأرمينيا وبلجيكا وبوليفيا والمملكة المتحدة والهند وإندونيسيا ومدغشقر وغيرها. ويصل جمهورهم مجتمعين إلى أكثر من 34 مليون شخص.يركز الحوار المفتوح على الحدود الفاصلة بين الأخطاء، والمعلومات المضللة المتعمدة، والتفسيرات المختلفة للأحداث، بالإضافة إلى الآليات العملية لمكافحة الأخبار الكاذبة وتطوير أدوات التحقق من الحقائق.تماشيًا مع توجيهات الرئيس الروسي بالحفاظ على إرث مهرجان الشباب العالمي وتطويره، تقام فعاليات المهرجان سنويًا في روسيا. في عام 2025، عُقد ملتقى مهرجان الشباب العالمي في نيجني نوفغورود، حيث جمع 2000 شاب وشابة من 120 دولة.

https://sarabic.ae/20260507/افتتاح-مدرسة-إعلامية-للمدونين-الأجانب-من-25-دولة-في-مقاطعة-كالينينغراد-1113179603.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, إعلام