الجيش الأمريكي يعتزم تطوير صاروخ اعتراض بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار
سبوتنيك عربي
قال وزير الجيش الأمريكي، دانيال دريسكول، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم تطوير صاروخ اعتراض جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار، وهو ما يعد أرخص بكثير من...
2026-05-07T02:59+0000
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها الأربعاء: "يعتزم الجيش الأمريكي تطوير صاروخ اعتراض جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار، وهو ما يمثل جزءًا بسيطًا من تكلفة صواريخ اعتراض 'باتريوت' التي تبلغ ملايين الدولارات، والتي استُخدمت بنشاط خلال الحرب مع إيران".وبحسب دريسكول، تعتزم الولايات المتحدة الحصول على دعم من الأوساط الأكاديمية عند تطوير المكونات المختلفة للصاروخ.ويخطط الجيش الأمريكي لإطلاق هذا المشروع رسميًا في الأسابيع المقبلة، ويعتزم إجراء عرض تقني لهذه التكنولوجيا في غضون عام.وكانت الصحيفة قد ذكرت، في أبريل/نيسان الماضي، أنه منذ اندلاع الحرب في إيران نهاية فبراير/شباط، استهلك الجيش الأمريكي ما بين 1500 إلى 2000 صاروخ اعتراض من أنظمة "باتريوت" و"ثاد" و"ستاندارد".
قال وزير الجيش الأمريكي، دانيال دريسكول، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم تطوير صاروخ اعتراض جديد بتكلفة تقل عن 250 ألف دولار، وهو ما يعد أرخص بكثير من صواريخ اعتراض "باتريوت" التي استُخدمت بكثافة خلال الحرب مع إيران.
