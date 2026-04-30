إعلام: الجيش الأمريكي يسعى لنشر صواريخ فرط صوتية لأول مرة في الشرق الأوسط

إعلام: الجيش الأمريكي يسعى لنشر صواريخ فرط صوتية لأول مرة في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية طلبت نشر صاروخ فرط صوتي من طراز "Dark Eagle" في الشرق الأوسط، بهدف...

2026-04-30T01:55+0000

2026-04-30T01:55+0000

2026-04-30T01:55+0000

ونقلت كالة “بلومبرغ" عن مصادر أن طلب الانتشار يبرر الخطوة بأن إيران قامت بنقل منصات إطلاقها إلى خارج مدى الأنظمة الدقيقة الحالية.وبحسب مصدر مطلع، نقلت عنه الوكالة،، لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن هذا الطلب.وفي حال تمت الموافقة عليه، فسيكون ذلك أول نشر لصاروخ أمريكي فرط صوتي، رغم أنه لا يزال غير جاهز بالكامل للاستخدام القتالي، وفق ما ذكرته الوكالة.وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل/ نيسان بفرض حصار على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل حوالي 20% من إمدادات النفط والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الثلاثاء، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة العمل على فتح مضيق هرمز في أسرع وقت، في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة.وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن "الإيرانيين يحاولون معرفة وضع قيادتهم"، مشيرًا إلى أن "طهران أبلغت واشنطن بأنها تمر بحالة انهيار كامل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 21 نيسان/أبريل الجاري، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 نيسان/أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان الأسبوع الماضي من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

سبوتنيك عربي

