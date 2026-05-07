الدفاع الروسية تعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في هدنة عيد النصر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي سيوقف جميع عملياته في منطقة العملية العسكرية الخاصة بشكل كامل، خلال هدنة يوم النصر المعلنة من جانب روسيا.
15:55 GMT 07.05.2026 (تم التحديث: 16:31 GMT 07.05.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي سيوقف جميع عملياته في منطقة العملية العسكرية الخاصة بشكل كامل، خلال هدنة يوم النصر المعلنة من جانب روسيا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنه وفقًا لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتم إعلان وقف إطلاق النار خلال الاحتفال بيوم النصر في الحرب الوطنية العظمى، من الساعة 00:00 يوم 8 مايو/ أيار إلى 10 مايو.
وجاء في بيان الوزارة: "بناءً على قرار رئيس روسيا الاتحادية، القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، يعلن الجانب الروسي عن وقف إطلاق النار خلال الاحتفال بالذكرى 81 لانتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى من منتصف ليل 8 مايو إلى 10 مايو" .
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها وبعد إعلانها وقف إطلاق النار، تدعو الجانب الأوكراني إلى اتخاذ خطوة مماثلة.
وجاء في البيان الذي أصدرته الوزارة: "ندعو الجانب الأوكراني إلى أن يحذو حذونا".
وأضاف بيان وزارة الدفاع: "نذكر أيضاً بأنه في حال قيام نظام كييف بمحاولات لتعطيل الاحتفال بالذكرى الـ81 للنصر في الحرب الوطنية العظمى بموسكو، فإن القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ستوجه ضربة صاروخية مكثفة إلى وسط كييف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.