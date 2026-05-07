https://sarabic.ae/20260507/الرئيس-بوتين-يعلن-عن-هدنة-مؤقتة-بمناسبة-يوم-النصر---وزارة-الدفاع-الروسية-1113193685.html

الدفاع الروسية تعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في هدنة عيد النصر

الدفاع الروسية تعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في هدنة عيد النصر

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي سيوقف جميع عملياته في منطقة العملية العسكرية الخاصة بشكل كامل، خلال هدنة يوم النصر المعلنة من جانب... 07.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-07T15:55+0000

2026-05-07T15:55+0000

2026-05-07T16:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119965_0:162:3071:1889_1920x0_80_0_0_8aa0e05234991c0cbac630742aaff34e.jpg

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنه وفقًا لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتم إعلان وقف إطلاق النار خلال الاحتفال بيوم النصر في الحرب الوطنية العظمى، من الساعة 00:00 يوم 8 مايو/ أيار إلى 10 مايو.وجاء في بيان الوزارة: "بناءً على قرار رئيس روسيا الاتحادية، القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، يعلن الجانب الروسي عن وقف إطلاق النار خلال الاحتفال بالذكرى 81 لانتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى من منتصف ليل 8 مايو إلى 10 مايو" .وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها وبعد إعلانها وقف إطلاق النار، تدعو الجانب الأوكراني إلى اتخاذ خطوة مماثلة.وأضاف بيان وزارة الدفاع: "نذكر أيضاً بأنه في حال قيام نظام كييف بمحاولات لتعطيل الاحتفال بالذكرى الـ81 للنصر في الحرب الوطنية العظمى بموسكو، فإن القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ستوجه ضربة صاروخية مكثفة إلى وسط كييف".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260507/روسيا-عدد-من-القادة-الأجانب-يعربون-رغبتهم-في-زيارة-موسكو-يوم-9-مايو-1113187961.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم