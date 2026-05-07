"حاضنة" للتهديدات الإرهابية... "إستراتيجية" أمريكية جديدة تنتقد سياسة الهجرة في أوروبا
أقرّت الولايات المتحدة الأمريكية، في "إستراتيجيتها" الجديدة لمكافحة الإرهاب، بأن أوروبا حاضنة للتهديدات الإرهابية، وأكدت الوثيقة الأمريكية الجديدة أن الولايات... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
05:58 GMT 07.05.2026 (تم التحديث: 06:11 GMT 07.05.2026)
أقرّت الولايات المتحدة الأمريكية، في "إستراتيجيتها" الجديدة لمكافحة الإرهاب، بأن أوروبا حاضنة للتهديدات الإرهابية، وأكدت الوثيقة الأمريكية الجديدة أن الولايات المتحدة "ترفض أن تعمل دول غنية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمثابة مراكز للإرهابيين".
وجاء في نص الوثيقة: "إن أوروبا تتعرض لتهديد خطير، وهي هدف للإرهاب وحاضنة للتهديدات الإرهابية".
وفي الوقت ذاته، تجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية ما تزال أهم الشركاء، على المدى الطويل، في مكافحة الإرهاب بالنسبة للولايات المتحدة.
وجاء في الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض: "من غير المقبول أن يعمل حلفاء أثرياء في حلف الناتو كمراكز مالية ولوجستية ومراكز تجنيد للإرهابيين. ما تزال لدى أوروبا فرصة لتغيير مصيرها الفردي والجماعي في مكافحة الإرهاب إذا أدركت التهديد الحقيقي وتحركت الآن".
وحددت الوثيقة، الهجرة الجماعية وضعف السيطرة على الحدود، ونقص موارد الأجهزة الأمنية الخاصة، كعوامل رئيسية تسهم في تزايد التهديدات الإرهابية داخل القارة الأوروبية.
وجاء أيضًا في نص "الإستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب": "يجب على أوروبا زيادة جهودها في مكافحة الإرهاب بشكل كبير وفوري، فمن الواضح للجميع أن الجماعات المعادية والمنظمّة تستغل الحدود المفتوحة والمبادئ العولمية المرتبطة بها. وبقدر ما تنمو هذه الثقافات الغريبة، وبقدر ما تستمر السياسات الأوروبية الحالية، فإن الإرهاب سيكون مضمونًا".
وتابعت الوثيقة الصادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب: "بصفتها مهد الثقافة والقيم الغربية، يجب على أوروبا أن تتحرك الآن وتوقف تدهورها المتعمّد".