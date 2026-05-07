إعلام: إسرائيل تقيد الوصول إلى نظام حساس تخوفا من تسريب المعلومات إلى إيران

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن قيادة الجبهة الداخلية للبلاد قيّدت الوصول لنظام مدني يستخدم لتحديد أماكن سقوط الصواريخ.

2026-05-07T10:31+0000

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن تلك الخطوة العسكرية جاءت وسط مخاوف من احتمال تسريب معلومات حساسة إلى إيران.وأكدت أن هذا النظام، الذي يعرف باللغة العبرية باسم "شوعال" أو "نظام القيادة والتحكم الوطني للجبهة الداخلية"، يستخدم من قبل السلطات المحلية في الشمال الإسرائيلي وضباط الاحتياط، من أجل تقييم نطاق واتجاه الصواريخ التي تطلق من الأراضي اللبنانية.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن "النظام يسهم في التمييز بين عمليات الاعتراض الناجحة والصواريخ التي تسقط في المناطق المفتوحة".وأشارت إلى أنه "تم تطوير هذا النظام من قبل قيادة الجبهة الداخلية من أجل إنشاء آلية منسقة لإدارة الطوارئ بين كبار المسؤولين خلال فترات الحرب، لكن الوصول إليه تم تقييده أخيرًا، كما تم تقليص الصلاحيات الممنوحة للسلطات في الشمال وضباط الاحتياط في وحدات الاتصال المحلية".وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد في وقت سابق، أنه من الممكن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ⁠مشيرًا إلى أن "حزب الله" هو "المشكلة"، وفق تعبيره.وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، قال روبيو: "بشكل عام، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، أمر قابل للتحقيق في وقت قريب، وينبغي أن يحدث".وأضاف: "المشكلة بين إسرائيل ولبنان ليست إسرائيل أو ‌لبنان، بل "حزب الله"، وأن ما يجب أن ‌يحدث في لبنان، وما يريد الجميع ‌رؤيته، هو أن ⁠تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة "حزب الله" وتفكيكها".فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد على 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

