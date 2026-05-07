إعلام: إسرائيل تقيد الوصول إلى نظام حساس تخوفا من تسريب المعلومات إلى إيران

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: إسرائيل تقيد الوصول إلى نظام حساس تخوفا من تسريب المعلومات إلى إيران
سبوتنيك عربي
2026-05-07T10:31+0000
2026-05-07T10:39+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
العالم
الأخبار
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن تلك الخطوة العسكرية جاءت وسط مخاوف من احتمال تسريب معلومات حساسة إلى إيران.وأكدت أن هذا النظام، الذي يعرف باللغة العبرية باسم "شوعال" أو "نظام القيادة والتحكم الوطني للجبهة الداخلية"، يستخدم من قبل السلطات المحلية في الشمال الإسرائيلي وضباط الاحتياط، من أجل تقييم نطاق واتجاه الصواريخ التي تطلق من الأراضي اللبنانية.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن "النظام يسهم في التمييز بين عمليات الاعتراض الناجحة والصواريخ التي تسقط في المناطق المفتوحة".وأشارت إلى أنه "تم تطوير هذا النظام من قبل قيادة الجبهة الداخلية من أجل إنشاء آلية منسقة لإدارة الطوارئ بين كبار المسؤولين خلال فترات الحرب، لكن الوصول إليه تم تقييده أخيرًا، كما تم تقليص الصلاحيات الممنوحة للسلطات في الشمال وضباط الاحتياط في وحدات الاتصال المحلية".
إعلام: إسرائيل تقيد الوصول إلى نظام حساس تخوفا من تسريب المعلومات إلى إيران

© AP Photo / Ohad Zwigenbergقوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن قيادة الجبهة الداخلية للبلاد قيّدت الوصول لنظام مدني يستخدم لتحديد أماكن سقوط الصواريخ.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن تلك الخطوة العسكرية جاءت وسط مخاوف من احتمال تسريب معلومات حساسة إلى إيران.
وأكدت أن هذا النظام، الذي يعرف باللغة العبرية باسم "شوعال" أو "نظام القيادة والتحكم الوطني للجبهة الداخلية"، يستخدم من قبل السلطات المحلية في الشمال الإسرائيلي وضباط الاحتياط، من أجل تقييم نطاق واتجاه الصواريخ التي تطلق من الأراضي اللبنانية.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن "النظام يسهم في التمييز بين عمليات الاعتراض الناجحة والصواريخ التي تسقط في المناطق المفتوحة".
وأشارت إلى أنه "تم تطوير هذا النظام من قبل قيادة الجبهة الداخلية من أجل إنشاء آلية منسقة لإدارة الطوارئ بين كبار المسؤولين خلال فترات الحرب، لكن الوصول إليه تم تقييده أخيرًا، كما تم تقليص الصلاحيات الممنوحة للسلطات في الشمال وضباط الاحتياط في وحدات الاتصال المحلية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد في وقت سابق، أنه من الممكن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ⁠مشيرًا إلى أن "حزب الله" هو "المشكلة"، وفق تعبيره.
وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، قال روبيو: "بشكل عام، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، أمر قابل للتحقيق في وقت قريب، وينبغي أن يحدث".
وأضاف: "المشكلة بين إسرائيل ولبنان ليست إسرائيل أو ‌لبنان، بل "حزب الله"، وأن ما يجب أن ‌يحدث في لبنان، وما يريد الجميع ‌رؤيته، هو أن ⁠تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة "حزب الله" وتفكيكها".
فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد على 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
