ترامب: 3 مدمرات أمريكية خرجت بنجاح كبير من مضيق هرمز تحت القصف

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن 3 مدمرات أمريكية خرجت بنجاح كبير من مضيق هرمز تحت القصف الإيراني، مشيرًا إلى أن السفن الإيرانية التي...

2026-05-07T23:43+0000

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "عبرت ثلاث مدمرات أمريكية من الطراز العالمي، وبنجاح كبير، مضيق هرمز تحت النيران. ولم تتعرض المدمرات الثلاث لأي أضرار، لكن أضرارًا كبيرة لحقت بالمهاجمين الإيرانيين. لقد دُمّروا بالكامل، إلى جانب العديد من الزوارق الصغيرة التي تُستخدم لتعويض بحريتهم التي تعرضت لشلل كامل. هذه الزوارق غرقت إلى قاع البحر بسرعة وكفاءة".وأضاف: "أُطلقت صواريخ على مدمراتنا، لكن جرى إسقاطها بسهولة. وكذلك جاءت طائرات مسيّرة، وتم حرقها في الجو"، مشيرًا إلى أن "أي دولة طبيعية كانت لتسمح لهذه المدمرات بالمرور، لكن إيران ليست دولة طبيعية. إنهم يُقادون من قبل مجانين، ولو أتيحت لهم فرصة استخدام سلاح نووي لفعلوا ذلك دون تردد. لكنهم لن يحصلوا أبدًا على هذه الفرصة، وكما قضينا عليهم مجددًا اليوم، سنقضي عليهم بقوة أكبر وبعنف أشد في المستقبل إذا لم يوقّعوا على الاتفاق بسرعة".وفي وقت سابق، اليوم، أعلن قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، تنفيذ عملية مركبة واسعة ودقيقة باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز ومسيّرات باتجاه المدمرات الأمريكية.وقال قائد القوة البحرية، في بيان له: "عقب انتهاك وقف إطلاق النار واعتداء الجيش الأمريكي الإرهابي على ناقلة نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قرب ميناء جاسك، واقتراب مدمرات الجيش الأمريكي من مضيق هرمز، تم تنفيذ عملية مركبة واسعة ودقيقة باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات المسيّرة الانتحارية".وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلته قناة الرئاسة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "أي مفاوضات بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي، ويجب أخذ هذه الخطوة في الاعتبار".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية.وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.

