كوريا الديمقراطية: وضعنا كدولة نووية لن يتغير ولن نعود إلى معاهدة عدم الانتشار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
كوريا الديمقراطية: وضعنا كدولة نووية لن يتغير ولن نعود إلى معاهدة عدم الانتشار
أكد المندوب الدائم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، الخميس، أن وضع بلاده كدولة نووية "لن يتغير بفعل التصريحات الخارجية أو...
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
أخبار العالم الآن
وقال كيم سونغ، في بيان، إن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تستغل الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة، لـ"تشويه أجواء المؤتمر" عبر إثارة ما وصفها بـ"مزاعم لا أساس لها" بشأن الوضع الحالي والحقوق السيادية لكوريا الديمقراطية.وأضاف أن مؤتمر مراجعة المعاهدة، الذي يفترض أن يساهم في نزع السلاح النووي وتقليص خطر الصدام النووي، تحول إلى "ساحة للتشهير بالدول ذات السيادة" نتيجة ما اعتبره "النوايا السياسية غير النزيهة" للولايات المتحدة والقوى الغربية، معتبرًا أن ذلك يقوض منظومة عدم الانتشار العالمية.واتهم المسؤول الكوري الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بالتشكيك في "الامتلاك الواقعي والمبرر" لبلاده للأسلحة النووية، وفي حقها بممارسة "الدفاع المشروع" كدولة ذات سيادة.وأكد أن محاولة فرض التزامات معاهدة عدم الانتشار على كوريا الديمقراطية، رغم انسحابها منها وفق المادة العاشرة، تمثل "انتهاكًا صارخًا" لروح المعاهدة وتجاهلًا لمبادئ القانون الدولي.وأشار البيان إلى أن الخطر الحقيقي على معاهدة عدم الانتشار لا يتمثل في ممارسة دولة خارج المعاهدة لحقوقها السيادية، بل في "عدم التزام بعض الدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بواجباتها"، متهمًا واشنطن بمواصلة "الردع الموسع" للدول غير النووية ونقل تكنولوجيا الغواصات النووية، وهي ممارسات وصفها بأنها "أعمال انتشار نووي".وشدد كيم سونغ على أن كوريا الديمقراطية ستواصل الالتزام بقانون سياسة القوة النووية الوطنية ودستورها الوطني الذي يكرس وضعها القانوني كدولة نووية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل، بحسب البيان، الإسهام في جهود ضمان السلام والأمن الدوليين وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي العالمي.
زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
أكد المندوب الدائم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، الخميس، أن وضع بلاده كدولة نووية "لن يتغير بفعل التصريحات الخارجية أو الرغبات الأحادية"، مشددًا على أن بيونغ يانغ "لن تخضع لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تحت أي ظرف".
وقال كيم سونغ، في بيان، إن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تستغل الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة، لـ"تشويه أجواء المؤتمر" عبر إثارة ما وصفها بـ"مزاعم لا أساس لها" بشأن الوضع الحالي والحقوق السيادية لكوريا الديمقراطية.
كوريا الديمقراطية ترفض مزاعم أمريكية وتؤكد أنها "افتراء سخيف"
3 مايو, 05:31 GMT
وأضاف أن مؤتمر مراجعة المعاهدة، الذي يفترض أن يساهم في نزع السلاح النووي وتقليص خطر الصدام النووي، تحول إلى "ساحة للتشهير بالدول ذات السيادة" نتيجة ما اعتبره "النوايا السياسية غير النزيهة" للولايات المتحدة والقوى الغربية، معتبرًا أن ذلك يقوض منظومة عدم الانتشار العالمية.
واتهم المسؤول الكوري الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بالتشكيك في "الامتلاك الواقعي والمبرر" لبلاده للأسلحة النووية، وفي حقها بممارسة "الدفاع المشروع" كدولة ذات سيادة.
وأكد أن محاولة فرض التزامات معاهدة عدم الانتشار على كوريا الديمقراطية، رغم انسحابها منها وفق المادة العاشرة، تمثل "انتهاكًا صارخًا" لروح المعاهدة وتجاهلًا لمبادئ القانون الدولي.
كما دعا الولايات المتحدة إلى توضيح مدى التزامها بالاتفاقيات والمنظمات الدولية التي انسحبت منها، قبل مطالبة بيونغ يانغ بتنفيذ التزامات المعاهدة بعد انسحابها منها منذ عقود.
وأشار البيان إلى أن الخطر الحقيقي على معاهدة عدم الانتشار لا يتمثل في ممارسة دولة خارج المعاهدة لحقوقها السيادية، بل في "عدم التزام بعض الدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بواجباتها"، متهمًا واشنطن بمواصلة "الردع الموسع" للدول غير النووية ونقل تكنولوجيا الغواصات النووية، وهي ممارسات وصفها بأنها "أعمال انتشار نووي".
وشدد كيم سونغ على أن كوريا الديمقراطية ستواصل الالتزام بقانون سياسة القوة النووية الوطنية ودستورها الوطني الذي يكرس وضعها القانوني كدولة نووية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل، بحسب البيان، الإسهام في جهود ضمان السلام والأمن الدوليين وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي العالمي.
