لافروف يبحث مع نظيره العماني آفاق أجندة الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
07.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
العالم العربي
وجاء في بيان الوزارة: "خلال المحادثة، تم بحث الجوانب الراهنة من أجندة الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في الخليج".وأشار البيان إلى أن "سيرغي لافروف، أكد استعداد روسيا للمساعدة في إعادة الوضع حول إيران إلى مساره السياسي والدبلوماسي".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الوزير سيرغي لافروف، بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، جوانب أجندة الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في منطقة الخليج.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال المحادثة، تم بحث الجوانب الراهنة من أجندة الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في الخليج".
وأضاف البيان أن الجانبين أكّدا على "أهمية منع عودة دوامة العنف وتدمير البنى التحتية المدنية في الشرق الأوسط".
وأشار البيان إلى أن "سيرغي لافروف، أكد استعداد روسيا للمساعدة في إعادة الوضع حول إيران إلى مساره السياسي والدبلوماسي".
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين الماضي، بأن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والمصري بدر عبد العاطي، بحثا هاتفيًا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الوزارة في بيان: "ناقش وزيرا الخارجية الروسي والمصري، بالتفصيل، الوضع الحالي في الشرق الأوسط، الناجم عن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران".