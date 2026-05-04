لافروف وعبد العاطي يناقشان هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لافروف وعبد العاطي يناقشان هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدان على ضرورة استئناف عملية... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
لافروف وعبد العاطي يناقشان هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط

14:13 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 14:30 GMT 04.05.2026)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
بوتين يستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدان على ضرورة استئناف عملية التفاوض لتحقيق سلام مستدام في منطقة الخليج.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الرابع من مايو/أيار، وبمبادرة من الجانب المصري، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي".

وتابع البيان: "ناقش الوزيران بالتفصيل الوضع الراهن في الشرق الأوسط، الناجم عن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران. وأكدا على ضرورة استئناف عملية التفاوض للتوصل سريعًا إلى اتفاقات بشأن حل مستدام طويل الأمد للأزمة في الخليج العربي، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع دول المنطقة".

ميناء جدة على البحر الأحمر، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
روسيا ومصر تبحثان إنشاء ممر لوجستي بحري جديد
30 أبريل, 08:40 GMT
وأكمل البيان: "وخلال المحادثة، بحثا أيضًا تفاعل موسكو والقاهرة في الأمم المتحدة، والتحضيرات لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" المقرر عقده يومي 14 و15 مايو في نيودلهي، بالإضافة إلى جوانب عديدة لتطوير التعاون الثنائي الروسي المصري".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن مصر وروسيا تكثفان تنسيقهما المشترك لاحتواء التوترات ومنع تصعيد الصراع في منطقة الخليج، وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي أعقب مباحثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن البلدين يجريان مشاورات مستمرة ويعملان بشكل منتظم في هذا الإطار، مشيرًا إلى وجود مصلحة مشتركة في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
