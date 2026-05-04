لافروف وعبد العاطي يناقشان هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
2026-05-04T14:30+0000
14:13 GMT 04.05.2026 (تم التحديث: 14:30 GMT 04.05.2026)
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدان على ضرورة استئناف عملية التفاوض لتحقيق سلام مستدام في منطقة الخليج.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الرابع من مايو/أيار، وبمبادرة من الجانب المصري، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي".
وتابع البيان: "ناقش الوزيران بالتفصيل الوضع الراهن في الشرق الأوسط، الناجم عن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران. وأكدا على ضرورة استئناف عملية التفاوض للتوصل سريعًا إلى اتفاقات بشأن حل مستدام طويل الأمد للأزمة في الخليج العربي، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع دول المنطقة".
وأكمل البيان: "وخلال المحادثة، بحثا أيضًا تفاعل موسكو والقاهرة في الأمم المتحدة، والتحضيرات لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" المقرر عقده يومي 14 و15 مايو في نيودلهي، بالإضافة إلى جوانب عديدة لتطوير التعاون الثنائي الروسي المصري".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن مصر وروسيا تكثفان تنسيقهما المشترك لاحتواء التوترات
ومنع تصعيد الصراع في منطقة الخليج، وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي أعقب مباحثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن البلدين يجريان مشاورات مستمرة ويعملان بشكل منتظم في هذا الإطار، مشيرًا إلى وجود مصلحة مشتركة في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.