روسيا ومصر تبحثان إنشاء ممر لوجستي بحري جديد

سبوتنيك عربي

بحث وزير النقل المصري كامل الوزير، مع مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية العليا لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع... 30.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-30T08:40+0000

وخلال اجتماع عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، تمت مناقشة مقترح مصري لإنشاء ممر لوجستي متكامل يربط بين موانئ البحر المتوسط والبحر الأحمر، يشمل محطات حاويات ومناطق صناعية ولوجستية مخصصة لتخزين وتداول البضائع الروسية، بما في ذلك المنتجات الصناعية والبترولية والحبوب.كما يتضمن المقترح ربط هذا الممر بخطوط ملاحية مع الموانئ الروسية على البحر الأسود، إضافة إلى طريق بحر الشمال، إلى جانب إنشاء حوض لبناء وصيانة السفن التجارية الروسية داخل مصر.من جانبه، أعرب باتروشيف عن دعم بلاده لتوسيع التعاون مع مصر في هذا المجال، مشيرا إلى أن القاهرة يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي رئيسي لإعادة الشحن والتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال تطوير الممرات اللوجستية وزيادة خطوط الشحن بين البلدين.في السياق ذاته، ناقش ممثلو كبرى شركات النقل البحري ضمن الوفد الروسي فرص إنشاء خطوط شحن منتظمة بين الموانئ المصرية والروسية، إلى جانب توطين صناعة بناء السفن في مصر، وتطوير أحواض بناء السفن والمعدات البحرية، فضلاً عن تدريب الكوادر المصرية في الجامعات الروسية المتخصصة.وكان باتروشيف أكد، الاثنين الماضي، حرص موسكو على مواصلة العمل المشترك مع مصر لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية وتنفيذ التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها بين قيادتي البلدين، خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى روسيا في مايو/أيار 2025.وأضاف باتروشيف أن التعاون بين الجانبين يستند كذلك إلى الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين، وآخرها في 31 مارس/آذار 2026، مشيرًا إلى أنه يجري بحث أوجه التعاون الممكنة في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الملاحة البحرية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لباتروشيف، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزير النقل المصري كامل الوزير، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ومن الجانب الروسي، يوري ماتفييف القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية في القاهرة، وسيرغي فاخروكوف مدير إدارة السياسة البحرية الوطنية التابعة لرئاسة روسيا الاتحادية، ويفغيني أنوشين نائب مدير إدارة السياسة البحرية الوطنية التابعة لرئاسة روسيا الاتحادية، وكونستانتين ماناسينكو مستشار مساعد رئيس روسيا الاتحادية، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.ووقّعت مصر مع روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روساتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة.كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200- إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.وتعد المحطة النووية في الضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028، بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.

