بث مباشر
وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرغي لافروف مباحثات هاتفية حول التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها...
وقال بيان الخارجية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، إن عبد العاطي شدد على ضرورة مواصلة بذل الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد فى الإقليم وتغليب مسارات التهدئة واللجوء للدبلوماسية، للحيلولة دون تفاقم التوتر الذي يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.كما حذر عبد العاطي من التداعيات الخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي لاحتواء الموقف ومنع انزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة غير محسوبة العواقب.وبحسب البيان، فقد تطرق الوزيران إلى الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي أهمية مواصلة دعم القضية الفلسطينية، والإسراع بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمهامها، باعتبار ذلك خطوة أساسية في إدارة المرحلة الانتقالية، وصولا إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية.كما شدد على أهمية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.وأشار البيان أيضا، إلى أن الوزيرين بحثا تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة مواصلة الجهود السياسية الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرغي لافروف مباحثات هاتفية حول التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد والدفع نحو التهدئة.
وقال بيان الخارجية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، إن عبد العاطي شدد على ضرورة مواصلة بذل الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد فى الإقليم وتغليب مسارات التهدئة واللجوء للدبلوماسية، للحيلولة دون تفاقم التوتر الذي يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
كما حذر عبد العاطي من التداعيات الخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي لاحتواء الموقف ومنع انزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة غير محسوبة العواقب.
وبحسب البيان، فقد تطرق الوزيران إلى الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي أهمية مواصلة دعم القضية الفلسطينية، والإسراع بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمهامها، باعتبار ذلك خطوة أساسية في إدارة المرحلة الانتقالية، وصولا إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما شدد على أهمية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأشار البيان أيضا، إلى أن الوزيرين بحثا تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة مواصلة الجهود السياسية الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
