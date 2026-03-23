مصادر دبلوماسية تكشف دور الوساطة المصرية بين واشنطن وطهران

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
بلا قيود
"خطوط حمراء ومنشآت نووية".. خبراء يحللون الوساطة وسيناريوهات التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ماذا تريد إسرائيل أن تحقق من عمليتها العسكرية في الجنوب اللبناني؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مصادر دبلوماسية تكشف دور الوساطة المصرية بين واشنطن وطهران
قالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة لـ "سبوتنيك"، إن مصر تقوم بجهود دبلوماسية منذ فترة بين إيران والجانب الأمريكي، مؤكدة أن الدور المصري نجح مؤخرا في الحد من...
ولفتت المصادر إلى أن مصر لا تتحرك بمفردها في هذا الإطار، إذ يتكامل دورها مع الدور العماني والتركي والقطري أيضا، عبر الاتصالات بين الأطراف كافة على مدار الساعة من أجل وقف الحرب الراهنة، وكان من بينها الاتصال بين الرئيس المصري ونظيره الإيراني في وقت سابق.وأشارت المصادر إلى أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخليج ولقائه بقادة الدول العربية تضمنت التشاور حول الجهود التي تقودها القاهرة واتصالاتها مع الجانب الأمريكي والإيراني، وكذلك للتأكيد على الموقف المصري إلى جانب دول الخليج على كل المستويات، وكذلك مناقشة مسارات ما بعد الحرب.وشددت المصادر على أن الجهود المصرية الحالية إلى جانب الدول الأخرى تسعى لوقف نهائي لهذه الحرب، عبر الترتيبات التي تجرى للمفاوضات والتوصل إلى توافقات بين الأطراف.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة كما أعلنت إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
16:15 GMT 23.03.2026
قالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة لـ "سبوتنيك"، إن مصر تقوم بجهود دبلوماسية منذ فترة بين إيران والجانب الأمريكي، مؤكدة أن الدور المصري نجح مؤخرا في الحد من التصعيد الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استهداف محطات الطاقة الإيرانية.
ولفتت المصادر إلى أن مصر لا تتحرك بمفردها في هذا الإطار، إذ يتكامل دورها مع الدور العماني والتركي والقطري أيضا، عبر الاتصالات بين الأطراف كافة على مدار الساعة من أجل وقف الحرب الراهنة، وكان من بينها الاتصال بين الرئيس المصري ونظيره الإيراني في وقت سابق.
ترامب: أعطيت أوامر للبنتاغون بتأجيل الضربات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام
وأشارت المصادر إلى أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخليج ولقائه بقادة الدول العربية تضمنت التشاور حول الجهود التي تقودها القاهرة واتصالاتها مع الجانب الأمريكي والإيراني، وكذلك للتأكيد على الموقف المصري إلى جانب دول الخليج على كل المستويات، وكذلك مناقشة مسارات ما بعد الحرب.
وشددت المصادر على أن الجهود المصرية الحالية إلى جانب الدول الأخرى تسعى لوقف نهائي لهذه الحرب، عبر الترتيبات التي تجرى للمفاوضات والتوصل إلى توافقات بين الأطراف.
إيران: قرار ترامب تأجيل الضربات على المنشآت النووية تهدف لخفض أسعار الطاقة
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة كما أعلنت إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
