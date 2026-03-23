https://sarabic.ae/20260323/مصادر-دبلوماسية-تكشف-دور-الوساطة-المصرية-بين-واشنطن-وطهران-1111840038.html
مصادر دبلوماسية تكشف دور الوساطة المصرية بين واشنطن وطهران
سبوتنيك عربي
2026-03-23T16:15+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حصري
مصر
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0f/1098687163_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_ca0fd8f47a8e8c6e8980cd2bd4e1b3c0.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0f/1098687163_60:0:971:683_1920x0_80_0_0_386760aa8cb66a6d3e3af331e9b84a0e.jpg
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
قالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة لـ "سبوتنيك"، إن مصر تقوم بجهود دبلوماسية منذ فترة بين إيران والجانب الأمريكي، مؤكدة أن الدور المصري نجح مؤخرا في الحد من التصعيد الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استهداف محطات الطاقة الإيرانية.
ولفتت المصادر إلى أن مصر لا تتحرك بمفردها في هذا الإطار، إذ يتكامل دورها مع الدور العماني والتركي والقطري أيضا، عبر الاتصالات بين الأطراف كافة على مدار الساعة من أجل وقف الحرب
الراهنة، وكان من بينها الاتصال بين الرئيس المصري ونظيره الإيراني في وقت سابق.
وأشارت المصادر إلى أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخليج ولقائه بقادة الدول العربية تضمنت التشاور حول الجهود التي تقودها القاهرة واتصالاتها مع الجانب الأمريكي
والإيراني، وكذلك للتأكيد على الموقف المصري إلى جانب دول الخليج على كل المستويات، وكذلك مناقشة مسارات ما بعد الحرب.
وشددت المصادر على أن الجهود المصرية الحالية إلى جانب الدول الأخرى تسعى لوقف نهائي لهذه الحرب، عبر الترتيبات التي تجرى للمفاوضات والتوصل إلى توافقات بين الأطراف.
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران
استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة كما أعلنت إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.