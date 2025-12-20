https://sarabic.ae/20251220/وزير-الخارجية-المصري-لـسبوتنيك-توافق-كامل-مع-روسيا-على-دعم-إقامة-الدولة-الفلسطينية-1108396069.html

وزير الخارجية المصري لـ"سبوتنيك": توافق كامل مع روسيا على دعم إقامة الدولة الفلسطينية.. فيديو

وزير الخارجية المصري لـ"سبوتنيك": توافق كامل مع روسيا على دعم إقامة الدولة الفلسطينية.. فيديو

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية المنعقد في القاهرة، أن... 20.12.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108397211_0:67:1261:776_1920x0_80_0_0_79dc5ec77b15895d591b41463508ad57.jpg

وقال الوزير المصري إن الاتفاق شمل مبادئ أساسية مثل عدم استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم انتهاك سيادة الدول، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين روسيا والدول الأفريقية.وأشار عبد العاطي إلى أن الاجتماع ناقش أهمية التحضير المبكر للقمة الثالثة المقررة العام المقبل، رغم عدم تحديد مكانها أو موعدها بدقة حتى الآن، مشيراً إلى أن العملية الروسية الأفريقية أُطلقت بشراكة مصرية روسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين في عام 2019. وبشأن القضية الفلسطينية، أكد عبد العاطي وجود "توافق كامل" بين الدول الأفريقية الحاضرة وروسيا على أهمية الدخول في المرحلة الثانية من تنفيذ مبادرة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام، مشدداً على أنه "لا مجال للحديث عن حل دائم وعادل في المنطقة من دون حل القضية الفلسطينية، ودون إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني".وفي سياق الحديث عن تعدد القطبية، شدد عبد العاطي على أن أفريقيا لها دور مهم جداً، ويجب أن تحظى بمعاملة عادلة، مشيراً إلى أن القارة وقع عليها ظلم تاريخي لا يمكن القبول باستمراره. وانطلقت، أمس الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية في القاهرة، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة واسعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.يأتي المؤتمر للبناء على الزخم الذي تم إرساء دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية في نوفمبر 2024.وتسلط النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الضوء على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية.يمثل هذا الاجتماع مرحلة سياسية وتنفيذية مهمة ضمن منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، ومرحلة تحضيرية رئيسية للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها عام 2026.وسيكون مؤتمر القاهرة أول اجتماع وزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يعقد في القارة الأفريقية.

