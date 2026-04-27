باتروشيف للسيسي: حريصون على العمل مع مصر لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
16:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:39 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باتروشيف للسيسي: حريصون على العمل مع مصر لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية العليا لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، حرص موسكو على مواصلة العمل المشترك مع مصر لتفعيل بنود... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
مصر
أخبار مصر الآن
روسيا
العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محطة الضبعة النووية
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, محطة الضبعة النووية
باتروشيف للسيسي: حريصون على العمل مع مصر لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية

09:38 GMT 27.04.2026
أكد مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية العليا لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، حرص موسكو على مواصلة العمل المشترك مع مصر لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية وتنفيذ التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها بين قيادتي البلدين، سواء خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى روسيا في مايو/أيار 2025.
وأضاف باتروشيف أن التعاون بين الجانبين يستند كذلك إلى الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين، وآخرها في 31 مارس/آذار 2026، مشيرًا إلى أنه يجري بحث أوجه التعاون الممكنة في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الملاحة البحرية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لباتروشيف، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزير النقل المصري، كامل الوزير، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ومن الجانب الروسي، يوري ماتفييف، القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية في القاهرة، وسيرغي فاخروكوف، مدير إدارة السياسة البحرية الوطنية التابعة لرئاسة روسيا الاتحادية، ويفغيني أنوشين، نائب مدير إدارة السياسة البحرية الوطنية التابعة لرئاسة روسيا الاتحادية، وكونستانتين ماناسينكو مستشار مساعد رئيس روسيا الاتحادية، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وتناول اللقاء "موقف المشروعات المشتركة القائمة، وتلك التي يمكن تنفيذها في مصر، واستعراضا لمجمل المباحثات التي يجريها الوفد الروسي مع الجهات الوطنية المعنية".

وأعرب نيكولاي باتروشيف عن "تقدير القيادة الروسية البالغ لجهود الرئيس المصري، والأدوار التي تضطلع بها مصر، مؤكدًا دعم روسيا لتلك الجهود المصرية، وحرصها على استمرار التنسيق المكثف بين البلدين على مختلف المستويات".

من ناحيته، "رحّب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بباتروشيف والوفد الرفيع المستوى المرافق له، معربًا عن اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية، وأكد تقديره الكبير للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

كما "ثمّن السيسي الزخم المتنامي في العلاقات الثنائية، خاصة على صعيد التبادل التجاري والمشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها من المشروعات التي تعكس عمق وخصوصية العلاقات المصرية الروسية"، بحسب البيان الرئاسي المصري.

ووقّعت مصر مع روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روساتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة.
كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.
ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200- إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.
وتعد المحطة النووية في الضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028، بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.
