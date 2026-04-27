باتروشيف للسيسي: حريصون على العمل مع مصر لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية
أكد مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية العليا لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، حرص موسكو على مواصلة العمل المشترك مع مصر لتفعيل بنود...
أكد مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية العليا لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، حرص موسكو على مواصلة العمل المشترك مع مصر لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية وتنفيذ التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها بين قيادتي البلدين، سواء خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى روسيا في مايو/أيار 2025.
وأضاف باتروشيف أن التعاون بين الجانبين يستند كذلك إلى الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين، وآخرها في 31 مارس/آذار 2026، مشيرًا إلى أنه يجري بحث أوجه التعاون الممكنة في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الملاحة البحرية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لباتروشيف، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزير النقل المصري، كامل الوزير، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ومن الجانب الروسي، يوري ماتفييف، القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية في القاهرة، وسيرغي فاخروكوف، مدير إدارة السياسة البحرية الوطنية التابعة لرئاسة روسيا الاتحادية، ويفغيني أنوشين، نائب مدير إدارة السياسة البحرية الوطنية التابعة لرئاسة روسيا الاتحادية، وكونستانتين ماناسينكو مستشار مساعد رئيس روسيا الاتحادية، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
وتناول اللقاء "موقف المشروعات المشتركة القائمة، وتلك التي يمكن تنفيذها في مصر، واستعراضا لمجمل المباحثات التي يجريها الوفد الروسي مع الجهات الوطنية المعنية".
وأعرب نيكولاي باتروشيف عن "تقدير القيادة الروسية البالغ لجهود الرئيس المصري، والأدوار التي تضطلع بها مصر، مؤكدًا دعم روسيا لتلك الجهود المصرية، وحرصها على استمرار التنسيق المكثف بين البلدين على مختلف المستويات".
من ناحيته، "رحّب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بباتروشيف والوفد الرفيع المستوى المرافق له، معربًا عن اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية، وأكد تقديره الكبير للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".
كما "ثمّن السيسي الزخم المتنامي في العلاقات الثنائية، خاصة على صعيد التبادل التجاري والمشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها من المشروعات التي تعكس عمق وخصوصية العلاقات المصرية الروسية"، بحسب البيان الرئاسي المصري.
ووقّعت مصر مع روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية،
بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روساتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة.
كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.
ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200- إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.
وتعد المحطة النووية في الضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر
، وتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028، بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.