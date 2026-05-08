https://sarabic.ae/20260508/إيران-أمن-مضيق-هرمز-يجب-ألا-يكون-مجتزأ-1113204641.html
إيران: أمن مضيق هرمز يجب ألا يكون مجتزأ
إيران: أمن مضيق هرمز يجب ألا يكون مجتزأ
سبوتنيك عربي
صرّح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، اليوم الجمعة، بأن "أمن مضيق هرمز يجب ألا يكون مجتزأ"، مشددًا على أن "الاستقرار لا بد أن يصبّ في... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T05:28+0000
2026-05-08T05:28+0000
2026-05-08T05:40+0000
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8d719816bd01358b31ad0c191825d03f.jpg
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن مندوب إيران، أكد خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، أن "طهران تدعم ترسيخ السلام والأمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز للجميع دون استثناء"، على حد قوله.وقال إيرواني إن "الاستقرار في الخليج يجب أن يعود بالنفع على جميع الشعوب بما فيها الشعب الإيراني، فليس من العدل ولا المقبول أن يرزح طرف تحت وطأة العقوبات غير القانونية والإجراءات القسرية والحصار البحري، بينما تنعم أطراف أخرى بعبور آمن وغير محدود عبر مضيق هرمز تحت غطاء حرية الملاحة".وشدد سعيد إيراوني على أن "مسار خفض التصعيد وإرساء الاستقرار يكمن في احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وليس في استغلال مجلس الأمن كأداة لتحقيق مآرب سياسية وأجندات عسكرية".وقال قائد القوة البحرية في بيان له: "عقب انتهاك وقف إطلاق النار واعتداء الجيش الأمريكي الإرهابي على ناقلة نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قرب ميناء جاسك، واقتراب مدمرات الجيش الأمريكي من مضيق هرمز، تم تنفيذ عملية مركّبة واسعة ودقيقة باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات المسيّرة الانتحارية".وأضاف: "وتم إطلاق النيران باتجاه مدمرات العدو برؤوس حربية شديدة الانفجار. وتشير عمليات الرصد الاستخباري إلى تكبّد العدو الأمريكي خسائر كبيرة، فيما فرّت 3 سفن حربية معادية بسرعة من منطقة مضيق هرمز".وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260508/ترامب-باكستان-طلبت-من-أمريكا-عدم-تنفيذ-مشروع-الحرية-خلال-المفاوضات-مع-إيران-1113202471.html
https://sarabic.ae/20260507/الحرس-الثوري-الإيراني-تنفيذ-عملية-مركبة-واسعة-ودقيقة-ضد-المدمرات-الأمريكية-1113201763.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_c08585eab02d948164d79cff2c574ff5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران: أمن مضيق هرمز يجب ألا يكون مجتزأ
05:28 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 05:40 GMT 08.05.2026)
صرّح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، اليوم الجمعة، بأن "أمن مضيق هرمز يجب ألا يكون مجتزأ"، مشددًا على أن "الاستقرار لا بد أن يصبّ في مصلحة جميع الشعوب، وفي مقدمتها إيران"، وفق تعبيره.
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن مندوب إيران، أكد خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، أن "طهران تدعم ترسيخ السلام والأمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز للجميع دون استثناء"، على حد قوله.
وقال إيرواني إن "الاستقرار في الخليج يجب أن يعود بالنفع على جميع الشعوب بما فيها الشعب الإيراني، فليس من العدل ولا المقبول أن يرزح طرف تحت وطأة العقوبات غير القانونية والإجراءات القسرية والحصار البحري، بينما تنعم أطراف أخرى بعبور آمن وغير محدود عبر مضيق هرمز تحت غطاء حرية الملاحة".
وشدد سعيد إيراوني
على أن "مسار خفض التصعيد وإرساء الاستقرار يكمن في احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وليس في استغلال مجلس الأمن كأداة لتحقيق مآرب سياسية وأجندات عسكرية".
وفي سياق متصل، أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تنفيذ "عملية مركّبة واسعة ودقيقة باستخدام صواريخ بالستية وصواريخ كروز ومسيّرات باتجاه المدمرات الأمريكية"، وفق تعبيره.
وقال قائد القوة البحرية في بيان له: "عقب انتهاك وقف إطلاق النار واعتداء الجيش الأمريكي الإرهابي على ناقلة نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قرب ميناء جاسك، واقتراب مدمرات الجيش الأمريكي من مضيق هرمز،
تم تنفيذ عملية مركّبة واسعة ودقيقة باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات المسيّرة الانتحارية".
وأضاف: "وتم إطلاق النيران باتجاه مدمرات العدو برؤوس حربية شديدة الانفجار. وتشير عمليات الرصد الاستخباري إلى تكبّد العدو الأمريكي خسائر كبيرة، فيما فرّت 3 سفن حربية معادية بسرعة من منطقة مضيق هرمز".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.