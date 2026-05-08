إيران: أمن مضيق هرمز يجب ألا يكون مجتزأ

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران: أمن مضيق هرمز يجب ألا يكون مجتزأ
سبوتنيك عربي
صرّح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، اليوم الجمعة، بأن "أمن مضيق هرمز يجب ألا يكون مجتزأ"، مشددًا على أن "الاستقرار لا بد أن يصبّ في... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن مندوب إيران، أكد خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، أن "طهران تدعم ترسيخ السلام والأمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز للجميع دون استثناء"، على حد قوله.وقال إيرواني إن "الاستقرار في الخليج يجب أن يعود بالنفع على جميع الشعوب بما فيها الشعب الإيراني، فليس من العدل ولا المقبول أن يرزح طرف تحت وطأة العقوبات غير القانونية والإجراءات القسرية والحصار البحري، بينما تنعم أطراف أخرى بعبور آمن وغير محدود عبر مضيق هرمز تحت غطاء حرية الملاحة".وشدد سعيد إيراوني على أن "مسار خفض التصعيد وإرساء الاستقرار يكمن في احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وليس في استغلال مجلس الأمن كأداة لتحقيق مآرب سياسية وأجندات عسكرية".
05:28 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 05:40 GMT 08.05.2026)
صرّح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، اليوم الجمعة، بأن "أمن مضيق هرمز يجب ألا يكون مجتزأ"، مشددًا على أن "الاستقرار لا بد أن يصبّ في مصلحة جميع الشعوب، وفي مقدمتها إيران"، وفق تعبيره.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن مندوب إيران، أكد خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، أن "طهران تدعم ترسيخ السلام والأمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز للجميع دون استثناء"، على حد قوله.
وقال إيرواني إن "الاستقرار في الخليج يجب أن يعود بالنفع على جميع الشعوب بما فيها الشعب الإيراني، فليس من العدل ولا المقبول أن يرزح طرف تحت وطأة العقوبات غير القانونية والإجراءات القسرية والحصار البحري، بينما تنعم أطراف أخرى بعبور آمن وغير محدود عبر مضيق هرمز تحت غطاء حرية الملاحة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما والمفاوضات مستمرة
01:43 GMT
وشدد سعيد إيراوني على أن "مسار خفض التصعيد وإرساء الاستقرار يكمن في احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وليس في استغلال مجلس الأمن كأداة لتحقيق مآرب سياسية وأجندات عسكرية".
وفي سياق متصل، أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تنفيذ "عملية مركّبة واسعة ودقيقة باستخدام صواريخ بالستية وصواريخ كروز ومسيّرات باتجاه المدمرات الأمريكية"، وفق تعبيره.
وقال قائد القوة البحرية في بيان له: "عقب انتهاك وقف إطلاق النار واعتداء الجيش الأمريكي الإرهابي على ناقلة نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قرب ميناء جاسك، واقتراب مدمرات الجيش الأمريكي من مضيق هرمز، تم تنفيذ عملية مركّبة واسعة ودقيقة باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات المسيّرة الانتحارية".
وأضاف: "وتم إطلاق النيران باتجاه مدمرات العدو برؤوس حربية شديدة الانفجار. وتشير عمليات الرصد الاستخباري إلى تكبّد العدو الأمريكي خسائر كبيرة، فيما فرّت 3 سفن حربية معادية بسرعة من منطقة مضيق هرمز".
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
الحرس الثوري الإيراني: تنفيذ عملية مركبة واسعة ودقيقة ضد المدمرات الأمريكية
أمس, 22:47 GMT

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.

وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
