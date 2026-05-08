الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيّرة مصدرها إيران، بعد ساعات من تبادل الولايات المتحدة والجمهورية... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية

03:09 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 03:16 GMT 08.05.2026)
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيّرة مصدرها إيران، بعد ساعات من تبادل الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية النيران في تهديد للهدنة الهشة في الحرب في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".
وكانت الإمارات تعرضت الاثنين والثلاثاء لهجمات نسبتها أيضا لإيران وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بهجوم على منطقة نفطية في إمارة الفجيرة.
وفي وقت سابق، اليوم، أعلن قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، تنفيذ عملية مركبة واسعة ودقيقة باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز ومسيّرات باتجاه المدمرات الأمريكية.
وقال قائد القوة البحرية، في بيان له: "عقب انتهاك وقف إطلاق النار واعتداء الجيش الأمريكي الإرهابي على ناقلة نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قرب ميناء جاسك، واقتراب مدمرات الجيش الأمريكي من مضيق هرمز، تم تنفيذ عملية مركبة واسعة ودقيقة باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات المسيّرة الانتحارية".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أعلن، أمس الأربعاء، أن أي مفاوضات مع إيران بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز، "تتطلب رفع الحصار البحري، الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية"، وفق تعبيره.
وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلته قناة الرئاسة الإيرانية على تطبيق "تلغرام": "أي مفاوضات بشأن الفتح الكامل لمضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الأمريكي، ويجب أخذ هذه الخطوة في الاعتبار".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية.
وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
