باحث: الأمور تحت السيطرة رغم الاحتكاكات وقد نكون أمام اتفاق بين طهران وواشنطن

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في الشأن الإقليمي من القدس، الدكتور علي الأعور، تعليقًا على خرق الهدنة في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة وموقف ترامب منها، أن "الطرفين... 08.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-08T09:02+0000

وقال الأعور، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "هذه الأحداث كان يمكن أن تقود إلى تصعيد كبير جدا وحرب مفتوحة، إلا أن الرئيس الأمريكي أكد عدم تجددها، لكن خيار الحسم العسكري ما زال موجودا ومطروحا على الطاولة، وإن كانت درجة القنوات والمفاوضات الدبلوماسية ما زالت تسيطر على المشهد"، معتبرًا أن "إسرائيل تريد العودة إلى الحرب، ولكن ترامب يريد اتفاقا، وطهران تريد أيضًا أن تثبت وجودها".وتساءل الباحث: "هل تصبح المعادلة مليارات الدولارات مقابل وقف التخصيب؟، مؤكدًا أن "الأمور تسير بهذا الاتجاه، والوساطة الباكستانية ما زالت تضغط على الطرفين، وسيتم الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بمليارات الدولارات، وهناك اتجاه إيجابي لحل مشكلة مضيق هرمز، لأن القضية لم تُطرح فيها منظومة الصواريخ الباليستية".وعن خطوات الولايات المتحدة المقبلة، بيّن أن "الأمور تتجه إلى تفاهمات إيرانية أمريكية، وقد نكون أمام اتفاق سياسي بين طهران وواشنطن، والجيش الإسرائيلي سيبقى مكانه، لا قرار لإسرائيل بالعودة إلى الحرب وحدها"، متوقعًا فتح مضيق هرمز في الأيام القادمة مقابل رفع الحصار البحري عن إيران"، مضيفًا: "نحن أقرب إلى طاولة المفاوضات والقنوات الدبلوماسية".

