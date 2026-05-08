https://sarabic.ae/20260508/تعليق-العمل-في-13-مطارا-جنوبي-روسيا-إثر-هجوم-إرهابي-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-1113206109.html
تعليق العمل في 13 مطارا جنوبي روسيا إثر هجوم إرهابي بطائرة مسيرة أوكرانية
تعليق العمل في 13 مطارا جنوبي روسيا إثر هجوم إرهابي بطائرة مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة النقل الروسية، اليوم الجمعة، بتعليق العمليات في 13 مطارًا جنوبي روسيا، بعد استهداف طائرة مسيرة أوكرانية لمبنى إداري يتبع لفرع الملاحة الجوية جنوبي... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T07:07+0000
2026-05-08T07:07+0000
2026-05-08T07:07+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104531/69/1045316995_0:65:3073:1794_1920x0_80_0_0_97633602ddba7db46f3a9d7e6180b5bf.jpg
وجاء في البيان: "أُجري تعديل مؤقت على عمل المركز الإقليمي في روستوف على الدون ، المسؤول عن إدارة الحركة الجوية في جنوب روسيا، نتيجةً لهجوم شنّته طائرة مسيرة أوكرانية على المبنى الإداري لفرع الملاحة الجوية في جنوب روسيا".وتقوم وزارة النقل الروسية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي (روسافياتسيا) بتعديل جداول الرحلات بالتنسيق مع شركات الطيران والمطارات. وسيتم تحديث معلومات العمليات الجوية في المطارات الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت موسكو.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت اليوم الجمعة، في بيان: "في 8 مايو (أيار) من هذا العام، بين الساعة 0:00 بتوقيت موسكو والساعة 07:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 264 طائرة أوكرانية مسيرة".بدء سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي بمناسبة "يوم النصر"
https://sarabic.ae/20260508/كييف-تنتهك-وقف-إطلاق-النار-بمناسبة-يوم-النصر-بمهاجمة-المناطق-الروسية-1113205481.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104531/69/1045316995_298:0:2775:1858_1920x0_80_0_0_4ed30b3a42f0fcb9e65efea238ad20a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
تعليق العمل في 13 مطارا جنوبي روسيا إثر هجوم إرهابي بطائرة مسيرة أوكرانية
أفادت وزارة النقل الروسية، اليوم الجمعة، بتعليق العمليات في 13 مطارًا جنوبي روسيا، بعد استهداف طائرة مسيرة أوكرانية لمبنى إداري يتبع لفرع الملاحة الجوية جنوبي روسيا، في مدينة روستوف على الدون.
وجاء في البيان: "أُجري تعديل مؤقت على عمل المركز الإقليمي في روستوف على الدون ، المسؤول عن إدارة الحركة الجوية في جنوب روسيا، نتيجةً لهجوم شنّته طائرة مسيرة أوكرانية على المبنى الإداري لفرع الملاحة الجوية في جنوب روسيا".
وجاء في البيان: "تم تعليق العمليات الجوية مؤقتًا في مطارات أستراخان وفلاديكافكاز وفولغوغراد، وغيليندجيك وغروزني وكراسنودار ومحج قلعة وماغاس، ومينيرالني فودي ونالتشيك وسوتشي وستافروبول، وإيليستا".
وتقوم وزارة النقل الروسية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي (روسافياتسيا) بتعديل جداول الرحلات بالتنسيق مع شركات الطيران والمطارات. وسيتم تحديث معلومات العمليات الجوية في المطارات الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت موسكو.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت اليوم الجمعة، في بيان: "في 8 مايو (أيار) من هذا العام، بين الساعة 0:00 بتوقيت موسكو والساعة 07:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 264 طائرة أوكرانية مسيرة".