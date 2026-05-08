الدفاع الروسية: قوات نظام كييف انتهكت وقف إطلاق النار 1365 مرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تعليق العمل في 13 مطارا جنوبي روسيا إثر هجوم إرهابي بطائرة مسيرة أوكرانية
تعليق العمل في 13 مطارا جنوبي روسيا إثر هجوم إرهابي بطائرة مسيرة أوكرانية
أفادت وزارة النقل الروسية، اليوم الجمعة، بتعليق العمليات في 13 مطارًا جنوبي روسيا، بعد استهداف طائرة مسيرة أوكرانية لمبنى إداري يتبع لفرع الملاحة الجوية جنوبي... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان: "أُجري تعديل مؤقت على عمل المركز الإقليمي في روستوف على الدون ، المسؤول عن إدارة الحركة الجوية في جنوب روسيا، نتيجةً لهجوم شنّته طائرة مسيرة أوكرانية على المبنى الإداري لفرع الملاحة الجوية في جنوب روسيا".وتقوم وزارة النقل الروسية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي (روسافياتسيا) بتعديل جداول الرحلات بالتنسيق مع شركات الطيران والمطارات. وسيتم تحديث معلومات العمليات الجوية في المطارات الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت موسكو.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت اليوم الجمعة، في بيان: "في 8 مايو (أيار) من هذا العام، بين الساعة 0:00 بتوقيت موسكو والساعة 07:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 264 طائرة أوكرانية مسيرة".بدء سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي بمناسبة "يوم النصر"
تعليق العمل في 13 مطارا جنوبي روسيا إثر هجوم إرهابي بطائرة مسيرة أوكرانية

07:07 GMT 08.05.2026
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور طائرات الخطوط الجوية التابعة لشركة "روسيا" في موقف للطائرات في مطار شيريميتيفو موسكو، بعد توقف الرحلات الجوية، وإدخال اجراءات وقائية ضد انتشار كورونا في البلاد، 7 أبريل 2020
 طائرات الخطوط الجوية التابعة لشركة روسيا في موقف للطائرات في مطار شيريميتيفو موسكو، بعد توقف الرحلات الجوية، وإدخال اجراءات وقائية ضد انتشار كورونا في البلاد، 7 أبريل 2020
أفادت وزارة النقل الروسية، اليوم الجمعة، بتعليق العمليات في 13 مطارًا جنوبي روسيا، بعد استهداف طائرة مسيرة أوكرانية لمبنى إداري يتبع لفرع الملاحة الجوية جنوبي روسيا، في مدينة روستوف على الدون.
وجاء في البيان: "أُجري تعديل مؤقت على عمل المركز الإقليمي في روستوف على الدون ، المسؤول عن إدارة الحركة الجوية في جنوب روسيا، نتيجةً لهجوم شنّته طائرة مسيرة أوكرانية على المبنى الإداري لفرع الملاحة الجوية في جنوب روسيا".

وجاء في البيان: "تم تعليق العمليات الجوية مؤقتًا في مطارات أستراخان وفلاديكافكاز وفولغوغراد، وغيليندجيك وغروزني وكراسنودار ومحج قلعة وماغاس، ومينيرالني فودي ونالتشيك وسوتشي وستافروبول، وإيليستا".

الشرطة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
كييف تنتهك وقف إطلاق النار بمناسبة "يوم النصر" بمهاجمة مناطق روسية عدة
05:50 GMT
وتقوم وزارة النقل الروسية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي (روسافياتسيا) بتعديل جداول الرحلات بالتنسيق مع شركات الطيران والمطارات. وسيتم تحديث معلومات العمليات الجوية في المطارات الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت موسكو.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت اليوم الجمعة، في بيان: "في 8 مايو (أيار) من هذا العام، بين الساعة 0:00 بتوقيت موسكو والساعة 07:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 264 طائرة أوكرانية مسيرة".
بدء سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي بمناسبة "يوم النصر"
