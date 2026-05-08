حملة "نور النصر العظيم" في فولغوغراد... صور

جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" بعض الصور من فعالية "نور النصر العظيم" في فولغوغراد الروسية (مدينة ستالينغراد سابقًا)، والتي أُقيمت عند تمثال ماماييف "الوطن الأم ينادي"، هذا النصب شُيّد تخليدًا لذكرى أبطال معركة ستالينغراد التي جرت بين الاتحاد السوفييتي وألمانيا النازية بين عامي 1942-1943.