الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف جوي مشبوه اخترق الأجواء الإسرائيلية من لبنان
2026-05-10T20:28+0000
20:28 GMT 10.05.2026 (تم التحديث: 20:32 GMT 10.05.2026)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض هدف جوي مشبوه اخترق الأجواء الإسرائيلية من لبنان .
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب الإنذارات التي فُعّلت بشأن تسلل طائرة معادية في عدة مناطق شمال البلاد، اعترض سلاح الجو هدفًا جويًا مشبوهًا اخترق الأجواء من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن "حزب الله" اللبناني، تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى المناطق الحدودية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل/نيسان الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام
دائم بين الجانبين.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل
، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وأسفرت الحرب الإسرائيلية
على لبنان، عن مقتل ما يزيد على 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.