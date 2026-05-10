"حزب الله" يعلن تنفيذ هجمات بمسيرات واستهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى المناطق الحدودية. 10.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-10T18:06+0000

وقال الحزب، في بيانات متفرقة، إنه استهدف "تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان"، كما أعلن استهداف تجهيزات فنية إسرائيلية مستحدثة في بلدة البياضة بواسطة مسيّرة، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.وأضاف الحزب، أنه "استهدف بمسيّرة تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام"، إلى جانب تنفيذ هجوم بمحلّقة انقضاضية على تجمع للجنود الإسرائيليين في بلدة طيرحرفا، قال إنه أسفر عن إصابة مؤكدة.كما أعلن استهداف مركز قيادي مستحدث للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بمسيّرة انقضاضية، إضافة إلى قصف تجهيزات فنية في البلدة نفسها بقنبلة ألقتها محلّقة، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في وقت سابق اليوم، إن "الجيش لم يُكلَّف بمهمة نزع سلاح حزب الله"، موضحًا أن أهداف العمليات الحالية تتركز على منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع عمليات التسلل إلى منطقة الجليل.وأضاف زامير، أن "الجيش يعمل على تهيئة الظروف التي قد تؤدي إلى تفكيك حزب الله"، مؤكدًا أنه "لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية".ووصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، إلى الكنيست لتقديم إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمنية، وسط ضغوط متزايدة بشأن أزمة نقص الجنود في الجيش الإسرائيلي، إذ جدّد تأكيده على الحاجة إلى تعزيز القوات البشرية "بشكل فوري".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل/نيسان الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد على 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

