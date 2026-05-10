رئيس الأركان الإسرائيلي: لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية
سبوتنيك عربي
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن "الجيش لم يُكلَّف بمهمة نزع سلاح حزب الله"، موضحًا أن أهداف العمليات الحالية تتركز على منع تهديد الصواريخ...
2026-05-10T14:06+0000
وأضاف زامير، أن "الجيش يعمل على تهيئة الظروف التي قد تؤدي إلى تفكيك حزب الله"، مؤكدًا أنه "لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية".ووصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، إلى الكنيست لتقديم إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمنية، وسط ضغوط متزايدة بشأن أزمة نقص الجنود في الجيش الإسرائيلي، إذ جدّد تأكيده على الحاجة إلى تعزيز القوات البشرية "بشكل فوري".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل/نيسان الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد على 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
