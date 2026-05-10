الدفاع القطرية تعلن إصابة سفينة في مياهها الإقيمية والدوحة تدين

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الأحد، أن سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية القطرية، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى حريق محدود على متنها، مؤكدة عدم... 10.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-10T11:48+0000

وجاء في بيان وزارة الدفاع القطرية: "تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، قادمة من أبو ظبي، صباح اليوم الأحد، لاستهداف بطائرة مسيّرة، مما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات".وفي وقت لاحق، أدانت وزارة الخارجية القطرية تعرض السفينة للاستهداف بمسيرة في المياه الإقليمية للدولة. وجاء في بيان الخارجية القطرية: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، قادمة من أبو ظبي، صباح اليوم، لاستهداف بطائرة مسيّرة، مما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات". وأكد البيان أن استهداف السفن التجارية والمدنية، أيا كانت الجهة المسؤولة عنه، يمثل خرقا جسيما للقانون الدولي، ويشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وذكرت الهيئة في بيان أن "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت بلاغا عن حادث على مسافة 23 ميلًا بحريًا شمار شرق الدوحة، حيث أبلغ الربان عن إصابة الناقلة بمقذوف مجهول، واندلاع حريق صغير تم إخماده دون خسائر".مصر وقطر: نأمل تبني مواقف مسؤولة وحكيمة من جميع الأطراف الفاعلة في هذه المرحلة الدقيقةقطر تدعو للتجاوب مع جهود الوساطة لحل الأزمة الأمريكية الإيرانية بالحوار

