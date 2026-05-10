الدفاع القطرية تعلن إصابة سفينة في مياهها الإقيمية والدوحة تدين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الأحد، أن سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية القطرية، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى حريق محدود على متنها، مؤكدة عدم... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الأحد، أن سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية القطرية، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى حريق محدود على متنها، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات ومواصلة السفينة رحلتها بعد السيطرة على الحريق.
وجاء في بيان وزارة الدفاع القطرية: "تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، قادمة من أبو ظبي، صباح اليوم الأحد، لاستهداف بطائرة مسيّرة، مما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات".
وأكمل البيان: "تابعت السفينة رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد بعد السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية".
وفي وقت لاحق، أدانت وزارة الخارجية القطرية تعرض السفينة للاستهداف بمسيرة في المياه الإقليمية للدولة.
وجاء في بيان الخارجية القطرية: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، قادمة من أبو ظبي، صباح اليوم، لاستهداف بطائرة مسيّرة، مما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات".
وتابع البيان: "تعد وزارة الخارجية هذا الاعتداء انتهاكا صارخا لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، وتصعيدا خطيرا ومرفوضا من شأنه تهديد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة".
وأكد البيان أن استهداف السفن التجارية والمدنية، أيا كانت الجهة المسؤولة عنه
، يمثل خرقا جسيما للقانون الدولي، ويشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإخماد حريق نشب على متن ناقلة في الخليج قبالة سواحل قطر نتيجة إصابتها بمقذوف مجهول دون خسائر.
وذكرت الهيئة في بيان أن "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت بلاغا عن حادث على مسافة 23 ميلًا بحريًا شمار شرق الدوحة، حيث أبلغ الربان عن إصابة الناقلة بمقذوف مجهول، واندلاع حريق صغير تم إخماده دون خسائر".