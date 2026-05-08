قطر تدعو للتجاوب مع جهود الوساطة لحل الأزمة الأمريكية الإيرانية بالحوار
© AP Photo / Pavel Golovkin
بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في واشنطن اليوم الجمعة، مع نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جي دي فانس، العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
ووفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، جرى خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب مناقشة الوساطة الباكستانية الهادفة إلى خفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد وزير الخارجية القطري، خلال اللقاء، ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يتيح معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، وصولًا إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع نائب الرئيس الأمريكي— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 8, 2026
واشنطن | 8 مايو 2026
اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في واشنطن اليوم، مع دولة السيد جي دي فانس، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران، وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.
وأُجريت لاحقًا مفاوضات في إسلام آباد، لكنها لم تسفر عن نتائج، في حين لم يُعلن عن استئناف القتال، إلا أن الولايات المتحدة بدأت بفرض حصار على المواني الإيرانية. وتسعى أطراف وسيطة حاليًا إلى تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.