ترامب يناقش مع نتنياهو هاتفيا الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ناقشا خلاله الرد الإيراني على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب. 10.05.2026, سبوتنيك عربي
ترامب يناقش مع نتنياهو هاتفيا الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ناقشا خلاله الرد الإيراني على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب.
وأكد موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الأحد، أن "الرئيس ترامب تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم وناقش معه الرد الإيراني، ولكنه كان جزءًا موجزًا من حديثهما".
وأوضح ترامب للموقع أن الاتصال مع نتنياهو "كان وديًا للغاية، حيث تربطنا علاقة جيدة".
وأشار ترامب في تعليقه للموقع حول المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب: "هذا شأني الخاص، وليس شأن أي شخص آخر".
وسلمت إيران، اليوم الأحد، للوسيط الباكستاني ردها على أحدث مقترح من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين البلدين، حسبما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في7 مايو/ أيار الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأميركي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أميركية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
ترامب: الرد الإيراني على المقترح الأمريكي غير مقبول على الإطلاق
20:33 GMT
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 أبريل/ نيسان، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
