تقارير: روبيو وويتكوف يجتمعان مع رئيس وزراء قطر في ميامي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف التقيا مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-10T01:06+0000
00:06 GMT 10.05.2026 (تم التحديث: 01:06 GMT 10.05.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف التقيا مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في ميامي ، لمناقشة المفاوضات مع إيران.
ونقلت التقارير عن مصادر قولها، إن "الاجتماع ركز على سبل التوصل إلى اتفاق
بشأن إنهاء الحرب الإيرانية".
وذكرت التقارير أيضا أن آل ثاني خلال زيارته لميامي، اتصل هاتفيا بوزير الخارجية السعودي لبحث جهود الوساطة في عملية السلام.
ونقلت التقارير عن أحد المصادر أن "قطر وباكستان ومصر وتركيا والسعودية تعمل معا للتوصل إلى اتفاق سلام".
وكانت التقارير ذكرت سابقا أن رئيس الوزراء القطري التقى بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في واشنطن.
ووفقا للتقارير، كان من المقرر أن يعود آل ثاني فورا إلى الدوحة، لكنه غيّر خططه وتوجه إلى ميامي.