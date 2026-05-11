إنذار إسرائيلي عاجل لسكان 9 بلدات لبنانية

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنذارا عاجلا إلى سكان عدد من البلدات والقرى في جنوب وشرق لبنان، شملت الريحان وجرجوع وكفر رمان والنميرية وعربصاليم وجميجمة... 11.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-11T06:44+0000

وطالب الجيش في بيان له سكان هذه البلدات بإخلاء منازلهم فورا، والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه مناطق مفتوحة. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الإجراءات تأتي “في ضوء خروقات "حزب الله" اللبناني لاتفاق وقف إطلاق النار”، مؤكدا أنه سيعمل "بقوة" ضد ما وصفها بأهداف تابعة للحزب، محذرا أن الوجود قرب عناصر الحزب أو منشآته ووسائله القتالية "يعرّض الحياة للخطر".وفي وقت سابق من أمس الأحد، أعلن "حزب الله" اللبناني، تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى المناطق الحدودية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل، توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل/نيسان الماضي (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين الجانبين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الحرب الإسرائيلية على لبنان، عن مقتل ما يزيد على 2679 شخصًا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

