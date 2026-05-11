الرياض: دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني السعودية وروسيا حيز التنفيذ

كشفت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، عن دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني السعودية وروسيا حيز التنفيذ. 11.05.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت الخارجية السعودية في بيان على منصة "إكس": "دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية حيز التنفيذ".وذكر البيان أن الإعفاء يشمل جميع أنواع الجوازات العادية ، والخاصة والدبلوماسية، مضيفا أن "اتفاقية الإعفاء من التأشيرات تتيح دخول مواطني البلدين من دون تأشيرة. وتسمح بالبقاء لمدة 90 يوماً متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة".وأشار البيان إلى أن الاتفاقية لا تتضمن تأشيرات العمل، أو الدراسة، أو الإقامة، أو الحج. إذ يلزم الحصول على التأشيرة المخصصة لذلك.وقالت الخارجية الروسية: "في 11 مايو 2026، ستدخل حيز التنفيذ الاتفاقية الموقعة في الرياض بتاريخ 1 ديسمبر(كانون الأول) 2025، والمبرمة بين حكومتي روسيا والمملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين".وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في كانون الأول/ديسمبر 2025 أن الاتفاقية التي وقعتها السعودية وروسيا للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الرياض وموسكو.موسكو: اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع السعودية تدخل حيز التنفيذ في شهر مايو المقبل

