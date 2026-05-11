الرياض: دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني السعودية وروسيا حيز التنفيذ
كشفت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، عن دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني السعودية وروسيا حيز التنفيذ. 11.05.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت الخارجية السعودية في بيان على منصة "إكس": "دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة لمواطني المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية حيز التنفيذ".
وذكر البيان أن الإعفاء يشمل جميع أنواع الجوازات العادية ، والخاصة والدبلوماسية، مضيفا أن "اتفاقية الإعفاء من التأشيرات تتيح دخول مواطني البلدين من دون تأشيرة. وتسمح بالبقاء لمدة 90 يوماً متصلة أو على فترات متفرقة خلال السنة الميلادية الواحدة".
وأردف البيان بأن الأغراض المخصصة في الإعفاء تشمل السياحة وزيارة الأعمال وزيارة الأقارب والأصدقاء.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقية لا تتضمن تأشيرات العمل، أو الدراسة، أو الإقامة، أو الحج. إذ يلزم الحصول على التأشيرة المخصصة لذلك.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في 6 نيسان/ أبريل، أن الاتفاق بين روسيا والمملكة العربية السعودية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة يدخل حيز التنفيذ في مايو/أيار 2026، موضحةً أن هذا الإعفاء من التأشيرة لا يسري على العمل أو الدراسة أو أداء فريضة الحج أو العمرة.
وقالت الخارجية الروسية: "في 11 مايو 2026، ستدخل حيز التنفيذ الاتفاقية الموقعة في الرياض بتاريخ 1 ديسمبر(كانون الأول) 2025، والمبرمة بين حكومتي روسيا والمملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين".
وجاء في البيان: "بموجب هذه الاتفاقية، يُسمح لمواطني روسيا بدخول المملكة العربية السعودية والإقامة فيها دون تأشيرة، سواءً للإقامة المتواصلة أو لمدة إجمالية لا تتجاوز 90 يومًا في السنة، شريطة ألا يكون غرض إقامتهم العمل أو الدراسة أو السكن في المملكة".
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في كانون الأول/ديسمبر 2025 أن الاتفاقية التي وقعتها السعودية وروسيا للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الرياض وموسكو.