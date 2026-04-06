أمساليوم
بث مباشر
موسكو: اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع السعودية تدخل حيز التنفيذ في شهر مايو المقبل
موسكو: اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع السعودية تدخل حيز التنفيذ في شهر مايو المقبل
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الاتفاق بين روسيا والمملكة العربية السعودية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة يدخل حيز التنفيذ في... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T07:53+0000
2026-04-06T07:53+0000
وقالت الخارجية الروسية: "في 11 مايو 2026، ستدخل حيز التنفيذ الاتفاقية الموقعة في الرياض بتاريخ 1 ديسمبر(كانون الأول) 2025، والمبرمة بين حكومتي روسيا والمملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين".واوضحت الخارجية أن "المواطنين الروس المسافرين إلى المملكة العربية السعودية للأغراض المذكورة (العمل أو الدراسة أو السكن)، وكذلك لأداء فريضة الحج أو العمرة خلال موسم الحج، فسيظلون مطالبين بالحصول على التأشيرة اللازمة".وأكدت الخارجية أنه تُمنح حقوق مماثلة لمواطني المملكة العربية السعودية عند زيارة روسيا.وفي وقت سابق، أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، أنه من المتوقع أن تدخل اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين روسيا والمملكة العربية السعودية، حيز التنفيذ، في النصف الثاني من العام 2026.ازدياد الإقبال الخليجي على السياحة في روسيا بشكل ملحوظ- بيانات "سبوتنيك"
روسيا, السعودية
روسيا, السعودية

موسكو: اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع السعودية تدخل حيز التنفيذ في شهر مايو المقبل

07:53 GMT 06.04.2026
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الاتفاق بين روسيا والمملكة العربية السعودية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة يدخل حيز التنفيذ في مايو/أيار 2026، موضحةً أن هذا الإعفاء من التأشيرة لا يسري على العمل أو الدراسة أو أداء فريضة الحج أو العمرة.
وقالت الخارجية الروسية: "في 11 مايو 2026، ستدخل حيز التنفيذ الاتفاقية الموقعة في الرياض بتاريخ 1 ديسمبر(كانون الأول) 2025، والمبرمة بين حكومتي روسيا والمملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين".

وجاء في البيان: "بموجب هذه الاتفاقية، يُسمح لمواطني روسيا بدخول المملكة العربية السعودية والإقامة فيها دون تأشيرة، سواءً للإقامة المتواصلة أو لمدة إجمالية لا تتجاوز 90 يومًا في السنة، شريطة ألا يكون غرض إقامتهم العمل أو الدراسة أو السكن في المملكة".

واوضحت الخارجية أن "المواطنين الروس المسافرين إلى المملكة العربية السعودية للأغراض المذكورة (العمل أو الدراسة أو السكن)، وكذلك لأداء فريضة الحج أو العمرة خلال موسم الحج، فسيظلون مطالبين بالحصول على التأشيرة اللازمة".
روسيا تتوقع إقرار الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع البحرين هذا العام
17 يناير, 13:20 GMT
وأكدت الخارجية أنه تُمنح حقوق مماثلة لمواطني المملكة العربية السعودية عند زيارة روسيا.

علاوة على ذلك، يسري نظام الإعفاء من التأشيرة بين روسيا وقطر منذ عام 2020، بينما دخلت الاتفاقية المماثلة مع سلطنة عُمان حيز التنفيذ في صيف عام 2025.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، أنه من المتوقع أن تدخل اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين روسيا والمملكة العربية السعودية، حيز التنفيذ، في النصف الثاني من العام 2026.
