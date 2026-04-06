موسكو: اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع السعودية تدخل حيز التنفيذ في شهر مايو المقبل

موسكو: اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع السعودية تدخل حيز التنفيذ في شهر مايو المقبل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الاتفاق بين روسيا والمملكة العربية السعودية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة يدخل حيز التنفيذ في... 06.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-06T07:53+0000

2026-04-06T07:53+0000

2026-04-06T07:53+0000

وقالت الخارجية الروسية: "في 11 مايو 2026، ستدخل حيز التنفيذ الاتفاقية الموقعة في الرياض بتاريخ 1 ديسمبر(كانون الأول) 2025، والمبرمة بين حكومتي روسيا والمملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين".واوضحت الخارجية أن "المواطنين الروس المسافرين إلى المملكة العربية السعودية للأغراض المذكورة (العمل أو الدراسة أو السكن)، وكذلك لأداء فريضة الحج أو العمرة خلال موسم الحج، فسيظلون مطالبين بالحصول على التأشيرة اللازمة".وأكدت الخارجية أنه تُمنح حقوق مماثلة لمواطني المملكة العربية السعودية عند زيارة روسيا.وفي وقت سابق، أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، أنه من المتوقع أن تدخل اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين روسيا والمملكة العربية السعودية، حيز التنفيذ، في النصف الثاني من العام 2026.ازدياد الإقبال الخليجي على السياحة في روسيا بشكل ملحوظ- بيانات "سبوتنيك"

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, السعودية