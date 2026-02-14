عربي
https://sarabic.ae/20260214/ازدياد-الإقبال-الخليجي-على-السياحة-في-روسيا-بشكل-ملحوظ--بيانات-سبوتنيك-1110349168.html
ازدياد الإقبال الخليجي على السياحة في روسيا بشكل ملحوظ- بيانات "سبوتنيك"
ازدياد الإقبال الخليجي على السياحة في روسيا بشكل ملحوظ- بيانات "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "سبوتنيك"، من خلال تحليل بيانات عمليات البحث على شبكة الإنترنت، أن سكان دول الخليج، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، كانوا الأكثر... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T06:05+0000
2026-02-14T06:05+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الكويت
السعودية
سلطنة عمان
السياحة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104651765_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_c091e15c43eabaaacbdd49043884068a.jpg
ووفقًا للبيانات، تتصدر الإمارات العربية المتحدة دول العالم من حيث عدد عمليات البحث عن "تأشيرة إلى روسيا"، تليها قطر في المرتبة الثانية.كما تُعدّ قبرص والكويت وسنغافورة وعُمان من بين الدول الرائدة.علاوة على ذلك، وجدت "سبوتنيك"، أن ذروة عمليات البحث عن تأشيرات السياحة في الإمارات العربية المتحدة تحدث في فصل الشتاء، من أوائل إلى منتصف ديسمبر 2025.ومع ذلك، تشير مصادر مختلفة إلى أن نحو 9.5 مليون وافد يقيمون في الإمارات العربية المتحدة، وهم مهتمون أيضًا بالسفر إلى روسيا.علاوة على ذلك، يسري نظام الإعفاء من التأشيرة بين روسيا وقطر منذ عام 2020، بينما دخلت الاتفاقية المماثلة مع سلطنة عُمان حيز التنفيذ في صيف عام 2025.ويمكن لمواطني الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية الحصول على تأشيرات إلكترونية بموجب نظام مبسّط.وكما أفاد سيرغي فويتوفيتش، رئيس لجنة الأنشطة الدولية في الاتحاد الروسي لصناعة السياحة، سابقًا، بأن السياحة الوافدة إلى روسيا تشهد نموًا بنسبة 5-10% هذا الشتاء، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزوار القادمين من سلطنة عُمان والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين.وأضاف أن السياح من الدول العربية سيظلون المحرك الرئيسي للسياحة الوافدة إلى روسيا في المستقبل القريب.روسيا تعلن موعد بدء الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع سلطنة عمان
https://sarabic.ae/20251203/خبير-اقتصادي-روسيا-وجهة-سياحية-جيدة-أمام-الخليجيين-1107780033.html
الكويت
السعودية
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104651765_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_daed80edb7b325cfe12e6ccc5030200f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الكويت, السعودية, سلطنة عمان, السياحة, العالم العربي
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الكويت, السعودية, سلطنة عمان, السياحة, العالم العربي

ازدياد الإقبال الخليجي على السياحة في روسيا بشكل ملحوظ- بيانات "سبوتنيك"

06:05 GMT 14.02.2026
العاصمة الروسية موسكو تحتفل بالذكرى 878 ليوم المدينة
العاصمة الروسية موسكو تحتفل بالذكرى 878 ليوم المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© Photo / MSKAgency/Vasili Kuzmichyonok
تابعنا عبر
كشفت وكالة "سبوتنيك"، من خلال تحليل بيانات عمليات البحث على شبكة الإنترنت، أن سكان دول الخليج، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، كانوا الأكثر بحثًا عن معلومات حول تأشيرات السياحة إلى روسيا، خلال العام الماضي.
ووفقًا للبيانات، تتصدر الإمارات العربية المتحدة دول العالم من حيث عدد عمليات البحث عن "تأشيرة إلى روسيا"، تليها قطر في المرتبة الثانية.
كما تُعدّ قبرص والكويت وسنغافورة وعُمان من بين الدول الرائدة.
علاوة على ذلك، وجدت "سبوتنيك"، أن ذروة عمليات البحث عن تأشيرات السياحة في الإمارات العربية المتحدة تحدث في فصل الشتاء، من أوائل إلى منتصف ديسمبر 2025.

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية الإعفاء من متطلبات منح تأشيرة الدخول بين موسكو وأبوظبي، دخلت حيز التنفيذ في فبراير/ شباط 2019.

ومع ذلك، تشير مصادر مختلفة إلى أن نحو 9.5 مليون وافد يقيمون في الإمارات العربية المتحدة، وهم مهتمون أيضًا بالسفر إلى روسيا.
سياح في كهوف مضيق أغوركي في منطقة خوستنسكي في سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
خبير اقتصادي: روسيا وجهة سياحية جيدة أمام الخليجيين
3 ديسمبر 2025, 14:06 GMT
علاوة على ذلك، يسري نظام الإعفاء من التأشيرة بين روسيا وقطر منذ عام 2020، بينما دخلت الاتفاقية المماثلة مع سلطنة عُمان حيز التنفيذ في صيف عام 2025.
ويمكن لمواطني الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية الحصول على تأشيرات إلكترونية بموجب نظام مبسّط.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، أنه من المتوقع أن تدخل اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين روسيا والمملكة العربية السعودية، حيز التنفيذ، في النصف الثاني من العام 2026.

وكما أفاد سيرغي فويتوفيتش، رئيس لجنة الأنشطة الدولية في الاتحاد الروسي لصناعة السياحة، سابقًا، بأن السياحة الوافدة إلى روسيا تشهد نموًا بنسبة 5-10% هذا الشتاء، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزوار القادمين من سلطنة عُمان والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين.
وأضاف أن السياح من الدول العربية سيظلون المحرك الرئيسي للسياحة الوافدة إلى روسيا في المستقبل القريب.
روسيا تعلن موعد بدء الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع سلطنة عمان
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
