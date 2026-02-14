https://sarabic.ae/20260214/ازدياد-الإقبال-الخليجي-على-السياحة-في-روسيا-بشكل-ملحوظ--بيانات-سبوتنيك-1110349168.html
ازدياد الإقبال الخليجي على السياحة في روسيا بشكل ملحوظ- بيانات "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
2026-02-14T06:05+0000
2026-02-14T06:05+0000
2026-02-14T06:05+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الكويت
السعودية
سلطنة عمان
السياحة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104651765_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_c091e15c43eabaaacbdd49043884068a.jpg
ووفقًا للبيانات، تتصدر الإمارات العربية المتحدة دول العالم من حيث عدد عمليات البحث عن "تأشيرة إلى روسيا"، تليها قطر في المرتبة الثانية.كما تُعدّ قبرص والكويت وسنغافورة وعُمان من بين الدول الرائدة.علاوة على ذلك، وجدت "سبوتنيك"، أن ذروة عمليات البحث عن تأشيرات السياحة في الإمارات العربية المتحدة تحدث في فصل الشتاء، من أوائل إلى منتصف ديسمبر 2025.ومع ذلك، تشير مصادر مختلفة إلى أن نحو 9.5 مليون وافد يقيمون في الإمارات العربية المتحدة، وهم مهتمون أيضًا بالسفر إلى روسيا.علاوة على ذلك، يسري نظام الإعفاء من التأشيرة بين روسيا وقطر منذ عام 2020، بينما دخلت الاتفاقية المماثلة مع سلطنة عُمان حيز التنفيذ في صيف عام 2025.ويمكن لمواطني الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية الحصول على تأشيرات إلكترونية بموجب نظام مبسّط.وكما أفاد سيرغي فويتوفيتش، رئيس لجنة الأنشطة الدولية في الاتحاد الروسي لصناعة السياحة، سابقًا، بأن السياحة الوافدة إلى روسيا تشهد نموًا بنسبة 5-10% هذا الشتاء، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزوار القادمين من سلطنة عُمان والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين.وأضاف أن السياح من الدول العربية سيظلون المحرك الرئيسي للسياحة الوافدة إلى روسيا في المستقبل القريب.
الكويت
السعودية
سلطنة عمان
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104651765_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_daed80edb7b325cfe12e6ccc5030200f.jpg
ازدياد الإقبال الخليجي على السياحة في روسيا بشكل ملحوظ- بيانات "سبوتنيك"
كشفت وكالة "سبوتنيك"، من خلال تحليل بيانات عمليات البحث على شبكة الإنترنت، أن سكان دول الخليج، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، كانوا الأكثر بحثًا عن معلومات حول تأشيرات السياحة إلى روسيا، خلال العام الماضي.
ووفقًا للبيانات، تتصدر الإمارات العربية المتحدة دول العالم من حيث عدد عمليات البحث عن "تأشيرة إلى روسيا"، تليها قطر في المرتبة الثانية.
كما تُعدّ قبرص والكويت وسنغافورة وعُمان من بين الدول الرائدة.
علاوة على ذلك، وجدت "سبوتنيك"، أن ذروة عمليات البحث عن تأشيرات السياحة في الإمارات العربية المتحدة تحدث في فصل الشتاء، من أوائل إلى منتصف ديسمبر 2025.
ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية الإعفاء من متطلبات منح تأشيرة الدخول بين موسكو وأبوظبي، دخلت حيز التنفيذ في فبراير/ شباط 2019.
ومع ذلك، تشير مصادر مختلفة إلى أن نحو 9.5 مليون وافد يقيمون في الإمارات العربية المتحدة، وهم مهتمون أيضًا بالسفر إلى روسيا.
علاوة على ذلك، يسري نظام الإعفاء من التأشيرة بين روسيا وقطر منذ عام 2020، بينما دخلت الاتفاقية المماثلة مع سلطنة عُمان حيز التنفيذ في صيف عام 2025.
ويمكن لمواطني الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية الحصول على تأشيرات إلكترونية بموجب نظام مبسّط.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، أنه من المتوقع أن تدخل اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين روسيا والمملكة العربية السعودية، حيز التنفيذ، في النصف الثاني من العام 2026.
وكما أفاد سيرغي فويتوفيتش، رئيس لجنة الأنشطة الدولية في الاتحاد الروسي لصناعة السياحة، سابقًا، بأن السياحة الوافدة إلى روسيا تشهد نموًا بنسبة 5-10% هذا الشتاء، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزوار القادمين من سلطنة عُمان والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين.
وأضاف أن السياح من الدول العربية سيظلون المحرك الرئيسي للسياحة الوافدة إلى روسيا في المستقبل القريب.