ازدياد الإقبال الخليجي على السياحة في روسيا بشكل ملحوظ- بيانات "سبوتنيك"

كشفت وكالة "سبوتنيك"، من خلال تحليل بيانات عمليات البحث على شبكة الإنترنت، أن سكان دول الخليج، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، كانوا الأكثر... 14.02.2026, سبوتنيك عربي

ووفقًا للبيانات، تتصدر الإمارات العربية المتحدة دول العالم من حيث عدد عمليات البحث عن "تأشيرة إلى روسيا"، تليها قطر في المرتبة الثانية.كما تُعدّ قبرص والكويت وسنغافورة وعُمان من بين الدول الرائدة.علاوة على ذلك، وجدت "سبوتنيك"، أن ذروة عمليات البحث عن تأشيرات السياحة في الإمارات العربية المتحدة تحدث في فصل الشتاء، من أوائل إلى منتصف ديسمبر 2025.ومع ذلك، تشير مصادر مختلفة إلى أن نحو 9.5 مليون وافد يقيمون في الإمارات العربية المتحدة، وهم مهتمون أيضًا بالسفر إلى روسيا.علاوة على ذلك، يسري نظام الإعفاء من التأشيرة بين روسيا وقطر منذ عام 2020، بينما دخلت الاتفاقية المماثلة مع سلطنة عُمان حيز التنفيذ في صيف عام 2025.ويمكن لمواطني الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية الحصول على تأشيرات إلكترونية بموجب نظام مبسّط.وكما أفاد سيرغي فويتوفيتش، رئيس لجنة الأنشطة الدولية في الاتحاد الروسي لصناعة السياحة، سابقًا، بأن السياحة الوافدة إلى روسيا تشهد نموًا بنسبة 5-10% هذا الشتاء، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزوار القادمين من سلطنة عُمان والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين.وأضاف أن السياح من الدول العربية سيظلون المحرك الرئيسي للسياحة الوافدة إلى روسيا في المستقبل القريب.روسيا تعلن موعد بدء الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع سلطنة عمان

