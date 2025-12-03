خبير اقتصادي: روسيا وجهة سياحية جيدة أمام الخليجيين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير اقتصادي: روسيا وجهة سياحية جيدة أمام الخليجيين
خبير اقتصادي: روسيا وجهة سياحية جيدة أمام الخليجيين
سبوتنيك عربي
وقال عبد السلام في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "في المقابل لدى روسيا مزايا منها، سهولة السفر والأمان والتكلفة المناسبة، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي بين روسيا ودول الخليج". وكشف عبد السلام عن "وجود أرقام متنامية بشكل سريع جدا تقول إن السعودية الأولى عربيا داخل روسيا"، مبينا أنه "في السنوات الأخيرة هناك تعاون روسي خليجي ملحوظ في مجالات عدة"، كاشفا أن "السعودية والإمارات تنسقان بشكل كبير في إطار تحالف "أوبك بلاس" لإحداث توازن داخل سوق النفط، وهذا أمر مهم جدا اقتصاديا لروسيا ودول الخليج". ورأى أن "ما يحصل داخل قطاع السياحة يعد ترجمة لتعاون أكبر وأشمل بين الطرفين"، كاشفًا أن"الكثير من أولياء الطلبة سواء الخليجيين أو أبناء المقيمين داخل الخليج، يتوجهون لإرسال أبنائهم للتعلم في روسيا"، لافتًا إلى أن "الدول الغربية تضع عراقيل أمام تدفق حركة الطلاب والسياح إليها في السنوات الأخيرة".
خبير اقتصادي: روسيا وجهة سياحية جيدة أمام الخليجيين

علّق الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد في صحيفة "العربي الجديد" من قطر، مصطفى عبد السلام، على الاتفاقية الجديدة بين روسيا وقطر لتعزيز التعاون في قطاع السياحة، موضحًا أن "دول الخليج تتمتع بقدرة مالية عالية مقارنة بدول أخرى، ولديها إنفاق ضخم وقدرة على السياحة طوال العام".
وقال عبد السلام في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "في المقابل لدى روسيا مزايا منها، سهولة السفر والأمان والتكلفة المناسبة، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي بين روسيا ودول الخليج".

وأضاف: "الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية أغلقت أبوابها أمام السياح الخليجيين وهم يواجهون صعوبات في منح التأشيرات، وبالتالي روسيا تمثل وجهة سياحية جيدة أمام السائحين الخليجيين"، لافتًا إلى أن "الحكومات الخليجية سهّلت حركة السفر وتنشيط السياحة بين البلدين وتهيئة البنية التحتية".

وكشف عبد السلام عن "وجود أرقام متنامية بشكل سريع جدا تقول إن السعودية الأولى عربيا داخل روسيا"، مبينا أنه "في السنوات الأخيرة هناك تعاون روسي خليجي ملحوظ في مجالات عدة"، كاشفا أن "السعودية والإمارات تنسقان بشكل كبير في إطار تحالف "أوبك بلاس" لإحداث توازن داخل سوق النفط، وهذا أمر مهم جدا اقتصاديا لروسيا ودول الخليج".
ورأى أن "ما يحصل داخل قطاع السياحة يعد ترجمة لتعاون أكبر وأشمل بين الطرفين"، كاشفًا أن"الكثير من أولياء الطلبة سواء الخليجيين أو أبناء المقيمين داخل الخليج، يتوجهون لإرسال أبنائهم للتعلم في روسيا"، لافتًا إلى أن "الدول الغربية تضع عراقيل أمام تدفق حركة الطلاب والسياح إليها في السنوات الأخيرة".
