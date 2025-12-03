https://sarabic.ae/20251203/خبير-اقتصادي-روسيا-وجهة-سياحية-جيدة-أمام-الخليجيين-1107780033.html
خبير اقتصادي: روسيا وجهة سياحية جيدة أمام الخليجيين
خبير اقتصادي: روسيا وجهة سياحية جيدة أمام الخليجيين
سبوتنيك عربي
علّق الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد في صحيفة "العربي الجديد" من قطر، مصطفى عبد السلام، على الاتفاقية الجديدة بين روسيا وقطر لتعزيز التعاون في قطاع... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T14:06+0000
2025-12-03T14:06+0000
2025-12-03T14:06+0000
روسيا
الدول الخليجية
السياحة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1b/1089252082_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_b5f7e0b93faae505d34e8544275a8769.jpg
وقال عبد السلام في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "في المقابل لدى روسيا مزايا منها، سهولة السفر والأمان والتكلفة المناسبة، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي بين روسيا ودول الخليج". وكشف عبد السلام عن "وجود أرقام متنامية بشكل سريع جدا تقول إن السعودية الأولى عربيا داخل روسيا"، مبينا أنه "في السنوات الأخيرة هناك تعاون روسي خليجي ملحوظ في مجالات عدة"، كاشفا أن "السعودية والإمارات تنسقان بشكل كبير في إطار تحالف "أوبك بلاس" لإحداث توازن داخل سوق النفط، وهذا أمر مهم جدا اقتصاديا لروسيا ودول الخليج". ورأى أن "ما يحصل داخل قطاع السياحة يعد ترجمة لتعاون أكبر وأشمل بين الطرفين"، كاشفًا أن"الكثير من أولياء الطلبة سواء الخليجيين أو أبناء المقيمين داخل الخليج، يتوجهون لإرسال أبنائهم للتعلم في روسيا"، لافتًا إلى أن "الدول الغربية تضع عراقيل أمام تدفق حركة الطلاب والسياح إليها في السنوات الأخيرة".
https://sarabic.ae/20250620/رئيس-شركة-الذكاء-الاصطناعي-والطاقة-المتجددة-سات-ديف-روسيا-الوجهة-السياحية-الأولى-لدول-الخليج----1101865275.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1b/1089252082_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d59fdfacbd72c68a85f26178c668aacc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الدول الخليجية, السياحة, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, الدول الخليجية, السياحة, تقارير سبوتنيك, حصري
خبير اقتصادي: روسيا وجهة سياحية جيدة أمام الخليجيين
حصري
علّق الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد في صحيفة "العربي الجديد" من قطر، مصطفى عبد السلام، على الاتفاقية الجديدة بين روسيا وقطر لتعزيز التعاون في قطاع السياحة، موضحًا أن "دول الخليج تتمتع بقدرة مالية عالية مقارنة بدول أخرى، ولديها إنفاق ضخم وقدرة على السياحة طوال العام".
وقال عبد السلام في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "في المقابل لدى روسيا مزايا منها، سهولة السفر والأمان والتكلفة المناسبة، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي بين روسيا ودول الخليج
".
وأضاف: "الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية أغلقت أبوابها أمام السياح الخليجيين وهم يواجهون صعوبات في منح التأشيرات، وبالتالي روسيا تمثل وجهة سياحية جيدة أمام السائحين الخليجيين"، لافتًا إلى أن "الحكومات الخليجية سهّلت حركة السفر وتنشيط السياحة بين البلدين وتهيئة البنية التحتية".
وكشف عبد السلام عن "وجود أرقام متنامية بشكل سريع جدا تقول إن السعودية الأولى عربيا داخل روسيا"، مبينا أنه "في السنوات الأخيرة هناك تعاون روسي خليجي ملحوظ في مجالات عدة"، كاشفا أن "السعودية والإمارات تنسقان بشكل كبير في إطار تحالف "أوبك بلاس" لإحداث توازن داخل سوق النفط، وهذا أمر مهم جدا اقتصاديا لروسيا ودول الخليج".
ورأى أن "ما يحصل داخل قطاع السياحة يعد ترجمة لتعاون أكبر وأشمل بين الطرفين"، كاشفًا أن"الكثير من أولياء الطلبة سواء الخليجيين أو أبناء المقيمين داخل الخليج، يتوجهون لإرسال أبنائهم للتعلم في روسيا
"، لافتًا إلى أن "الدول الغربية تضع عراقيل أمام تدفق حركة الطلاب والسياح إليها في السنوات الأخيرة".