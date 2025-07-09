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المقهى الثقافي
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مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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عرب بوينت بودكاست
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بلا قيود
خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
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كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
18:00 GMT
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روسيا تعلن موعد بدء الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع سلطنة عمان
روسيا تعلن موعد بدء الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزراة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية الإلغاء المتبادل للتأشيرة بين روسيا وسلطنة عمان تدخل حيز التنفيذ في 18 يوليو/تموز، مشيرة إلى أن الروس... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T13:26+0000
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وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "في 18 يوليو/تموز، دخلت الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة سلطنة عمان بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة، الموقعة في موسكو بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2025، حيز التنفيز".وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أنه لا ينبغي أن تتجاوز مدة الإقامة الإجمالية 90 يومًا خلال السنة التقويمية.وفي 22 يسان /أبريل الماضي، وقعت روسيا وسلطنة عمان، اتفاقية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين، وأجريت مراسم تبادل الوثائق في الكرملين عقب محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد،.في الكرملين.وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمانالكرملين يكشف عن تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى موسكو
https://sarabic.ae/20250422/بوتين-وسلطان-عمان-يوقعان-وثائق-في-موسكو-فيديو-1099799851.html
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روسيا, سلطنة عمان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, سلطنة عمان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

روسيا تعلن موعد بدء الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع سلطنة عمان

13:26 GMT 09.07.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلنت وزراة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية الإلغاء المتبادل للتأشيرة بين روسيا وسلطنة عمان تدخل حيز التنفيذ في 18 يوليو/تموز، مشيرة إلى أن الروس سيتمكنون من دخول سلطنة عمان والإقامة فيها من دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما في كل زيارة.
وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "في 18 يوليو/تموز، دخلت الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة سلطنة عمان بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة، الموقعة في موسكو بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2025، حيز التنفيز".

وتابع البيان: "بموجب هذه الاتفاقية، يمكن لمواطني روسيا الاتحادية دخول عمان والإقامة فيها من دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما في كل زيارة، شريطة ألا يكون غرض دخولهم الإقامة الدائمة أو الدراسة أو ممارسة أنشطة تتطلب تصريح عمل".

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أنه لا ينبغي أن تتجاوز مدة الإقامة الإجمالية 90 يومًا خلال السنة التقويمية.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
روسيا وسلطنة عمان توقعان اتفاقية إلغاء نظام التأشيرات بينهما
22 أبريل, 13:28 GMT
وفي 22 يسان /أبريل الماضي، وقعت روسيا وسلطنة عمان، اتفاقية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين، وأجريت مراسم تبادل الوثائق في الكرملين عقب محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد،.في الكرملين.
وتربط روسيا الاتحادية وسلطنة عمان علاقات تاريخية تمتد لعقود من الزمن، ويعمل البلدان على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمان
الكرملين يكشف عن تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى موسكو
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