روسيا تتوقع إقرار الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع البحرين هذا العام
روسيا تتوقع إقرار الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع البحرين هذا العام
توقع مدير إدارة التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف والمشاريع الخاصة في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نيكيتا كوندراتييف، اليوم السبت، أن يتم توقيع اتفاقيات... 17.01.2026
وقال كوندراتييف في تصريح لـ"سبوتنيك": "الخطوة الهامة هي أن ينهي زملاؤنا في وزارة الخارجية العمل على اتفاقيتين إضافيتين للإعفاء من التأشيرة، مع البحرين وماليزيا. كلا مشروعي الاتفاقيتين جاهزان، وهما حاليا لدى شركائنا، سواء فيما يخص ماليزيا أو البحرين. نأمل أيضا، نظرا لأن هاتين الدولتين من الدول ذات الأولوية بالنسبة لنا، أن يتم الانتهاء من الأمر في عام 2026".ووقعت روسيا والبحرين مذكرات تعاون وتفاهم في مجال الصناعات الدوائية والطبية، والنقل والعبور، ومذكرة بين وزارتي الصحة في كلا البلدين، واعتمدتا برنامج تعاون من خلال وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، وهيئة الثقافة والآثار في مملكة البحرين، للفترة 2024-2027 .روسيا والسعودية توقعان اتفاقية حكومية مشتركة بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيراتخبير اقتصادي: روسيا وجهة سياحية جيدة أمام الخليجيين
توقع مدير إدارة التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف والمشاريع الخاصة في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نيكيتا كوندراتييف، اليوم السبت، أن يتم توقيع اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة مع البحرين وماليزيا خلال العام الجاري.
وقال كوندراتييف في تصريح لـ"سبوتنيك": "الخطوة الهامة هي أن ينهي زملاؤنا في وزارة الخارجية العمل على اتفاقيتين إضافيتين للإعفاء من التأشيرة، مع البحرين وماليزيا. كلا مشروعي الاتفاقيتين جاهزان، وهما حاليا لدى شركائنا، سواء فيما يخص ماليزيا أو البحرين. نأمل أيضا، نظرا لأن هاتين الدولتين من الدول ذات الأولوية بالنسبة لنا، أن يتم الانتهاء من الأمر في عام 2026".
وبين كوندراتييف أن "نظام التأشيرة مع البحرين يُطبق على المواطنين الروس كنظام تأشيرة مبسط، ويمكن الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى البلاد. وللحصول على التأشيرة يكفي توفر جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وتذاكر عودة، وحجز فندقي".
13 ديسمبر 2025, 05:32 GMT
يذكر أنه في نهاية شهر أيار/مايو 2024، قام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بزيارة رسمية إلى روسيا وأجرى محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين. اتفق الطرفان على تكثيف التعاون في كافة المجالات. وفي الوقت نفسه، دعا بوتين ملك البحرين لحضور قمة "بريكس".
ووقعت روسيا والبحرين مذكرات تعاون وتفاهم في مجال الصناعات الدوائية والطبية، والنقل والعبور، ومذكرة بين وزارتي الصحة في كلا البلدين، واعتمدتا برنامج تعاون من خلال وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، وهيئة الثقافة والآثار في مملكة البحرين، للفترة 2024-2027 .