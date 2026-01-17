https://sarabic.ae/20260117/روسيا-تتوقع-إقرار-الإعفاء-المتبادل-من-التأشيرات-مع-البحرين-هذا-العام-1109337598.html

روسيا تتوقع إقرار الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع البحرين هذا العام

توقع مدير إدارة التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف والمشاريع الخاصة في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نيكيتا كوندراتييف، اليوم السبت، أن يتم توقيع اتفاقيات... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال كوندراتييف في تصريح لـ"سبوتنيك": "الخطوة الهامة هي أن ينهي زملاؤنا في وزارة الخارجية العمل على اتفاقيتين إضافيتين للإعفاء من التأشيرة، مع البحرين وماليزيا. كلا مشروعي الاتفاقيتين جاهزان، وهما حاليا لدى شركائنا، سواء فيما يخص ماليزيا أو البحرين. نأمل أيضا، نظرا لأن هاتين الدولتين من الدول ذات الأولوية بالنسبة لنا، أن يتم الانتهاء من الأمر في عام 2026".ووقعت روسيا والبحرين مذكرات تعاون وتفاهم في مجال الصناعات الدوائية والطبية، والنقل والعبور، ومذكرة بين وزارتي الصحة في كلا البلدين، واعتمدتا برنامج تعاون من خلال وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، وهيئة الثقافة والآثار في مملكة البحرين، للفترة 2024-2027 .روسيا والسعودية توقعان اتفاقية حكومية مشتركة بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيراتخبير اقتصادي: روسيا وجهة سياحية جيدة أمام الخليجيين

