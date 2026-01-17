روسيا تتوقع إقرار الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع البحرين هذا العام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260117/روسيا-تتوقع-إقرار-الإعفاء-المتبادل-من-التأشيرات-مع-البحرين-هذا-العام-1109337598.html
روسيا تتوقع إقرار الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع البحرين هذا العام
روسيا تتوقع إقرار الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع البحرين هذا العام
سبوتنيك عربي
توقع مدير إدارة التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف والمشاريع الخاصة في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نيكيتا كوندراتييف، اليوم السبت، أن يتم توقيع اتفاقيات... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T13:20+0000
2026-01-17T13:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
التأشيرة
البحرين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103966311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ecfad61eaeaf04d3acfb1d8093ad6e3e.jpg
وقال كوندراتييف في تصريح لـ"سبوتنيك": "الخطوة الهامة هي أن ينهي زملاؤنا في وزارة الخارجية العمل على اتفاقيتين إضافيتين للإعفاء من التأشيرة، مع البحرين وماليزيا. كلا مشروعي الاتفاقيتين جاهزان، وهما حاليا لدى شركائنا، سواء فيما يخص ماليزيا أو البحرين. نأمل أيضا، نظرا لأن هاتين الدولتين من الدول ذات الأولوية بالنسبة لنا، أن يتم الانتهاء من الأمر في عام 2026".ووقعت روسيا والبحرين مذكرات تعاون وتفاهم في مجال الصناعات الدوائية والطبية، والنقل والعبور، ومذكرة بين وزارتي الصحة في كلا البلدين، واعتمدتا برنامج تعاون من خلال وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، وهيئة الثقافة والآثار في مملكة البحرين، للفترة 2024-2027 .روسيا والسعودية توقعان اتفاقية حكومية مشتركة بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيراتخبير اقتصادي: روسيا وجهة سياحية جيدة أمام الخليجيين
https://sarabic.ae/20251213/اتفاق-الدخول-من-دون-تأشيرة-بين-روسيا-والأردن-يدخل-حيز-التنفيذ-1108100286.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103966311_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_0b49fd3c012d9c54ef257a23a6411c7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, التأشيرة, البحرين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, التأشيرة, البحرين, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا تتوقع إقرار الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع البحرين هذا العام

13:20 GMT 17.01.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورجواز السفر الروسي
جواز السفر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
توقع مدير إدارة التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف والمشاريع الخاصة في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نيكيتا كوندراتييف، اليوم السبت، أن يتم توقيع اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة مع البحرين وماليزيا خلال العام الجاري.
وقال كوندراتييف في تصريح لـ"سبوتنيك": "الخطوة الهامة هي أن ينهي زملاؤنا في وزارة الخارجية العمل على اتفاقيتين إضافيتين للإعفاء من التأشيرة، مع البحرين وماليزيا. كلا مشروعي الاتفاقيتين جاهزان، وهما حاليا لدى شركائنا، سواء فيما يخص ماليزيا أو البحرين. نأمل أيضا، نظرا لأن هاتين الدولتين من الدول ذات الأولوية بالنسبة لنا، أن يتم الانتهاء من الأمر في عام 2026".

وبين كوندراتييف أن "نظام التأشيرة مع البحرين يُطبق على المواطنين الروس كنظام تأشيرة مبسط، ويمكن الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى البلاد. وللحصول على التأشيرة يكفي توفر جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وتذاكر عودة، وحجز فندقي".

السياحة في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
اتفاق الدخول من دون تأشيرة بين روسيا والأردن يدخل حيز التنفيذ
13 ديسمبر 2025, 05:32 GMT

يذكر أنه في نهاية شهر أيار/مايو 2024، قام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بزيارة رسمية إلى روسيا وأجرى محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين. اتفق الطرفان على تكثيف التعاون في كافة المجالات. وفي الوقت نفسه، دعا بوتين ملك البحرين لحضور قمة "بريكس".

ووقعت روسيا والبحرين مذكرات تعاون وتفاهم في مجال الصناعات الدوائية والطبية، والنقل والعبور، ومذكرة بين وزارتي الصحة في كلا البلدين، واعتمدتا برنامج تعاون من خلال وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، وهيئة الثقافة والآثار في مملكة البحرين، للفترة 2024-2027 .
روسيا والسعودية توقعان اتفاقية حكومية مشتركة بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات
خبير اقتصادي: روسيا وجهة سياحية جيدة أمام الخليجيين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала