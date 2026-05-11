موسكو: عقوبات لندن على مستشفى نفسي تفرض استدعاء "مسعفين" للعقل البريطاني
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن العقوبات البريطانية الجديدة على روسيا والتي شملت مستشفى للأمراض النفسية تعني أنه "قد حان الوقت... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-11T11:45+0000
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن العقوبات البريطانية الجديدة على روسيا والتي شملت مستشفى للأمراض النفسية تعني أنه "قد حان الوقت أن تستدعي بريطانيا مسعفين لها".
وقالت زاخاروفا في تصريح لوسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين: "عندما تفرض حكومة كير ستارمر(رئيس الوزراء البريطاني) عقوبات على مستشفى للأمراض النفسية، فقد حان الوقت للندن أن تستعين بمسعفين لها".
وأضافت بريطانيا 85 فردًا وكيانًا إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، بحسب إخطار صادر عن وزارة المالية البريطانية.
وورد في الوثيقة التي نشرتها الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أسماء عدد من العاملين في وكالات العلاقات العامة الروسية، مثل "وكالة التصميم الاجتماعي"، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية.
كما طالت القيود مفوضة حقوق الطفل "ناديجدا بولتينكو" في مقاطعة نوفوسيبيرسك ، ومفوضة حقوق الطفل "إيرينا كرافشينكو" في مقاطعة خيرسون.
وأدرجت بريطانيا منظمة "معهد تطوير الإنترنت" الروسية غير الحكومية، إلى جانب المدير العام لمنظمة "ديالوج" فلاديمير تاباك، ضمن قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، وفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة المالية البريطانية.
وأشار المستند إلى أن منظمة "ديالوج"، التي تُعرف بأنها مركز روسي متعدد الهيئات مختص في مجال الاتصالات عبر الإنترنت، "ساهمت في زعزعة استقرار أوكرانيا"، بحسب الوثيقة البريطانية.
كما أدرجت السلطات البريطانية رئيس هيئة الأركان العامة لمنظمة "يونارميا"، فلاديسلاف غولوفين، ضمن قائمة العقوبات، بسبب زعمها "وجود أدلة منطقية تشير إلى انتفاعه من الحكومة الروسية بحكم منصبه رئيسًا لمنظمة "يونارميا".
وأعلنت روسيا مرارًا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في فرضها قبل عدة سنوات والتي تستمر في التصاعد.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل عقوباته ضد روسيا، فيما أعربت جهات في الدول الغربية نفسها مرات عديدة عن رأيها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.