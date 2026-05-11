موسكو: عقوبات لندن على مستشفى نفسي تفرض استدعاء "مسعفين" للعقل البريطاني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260511/موسكو-عقوبات-لندن-على-مستشفى-نفسي-تفرض-استدعاء-مسعفين-للعقل-البريطاني-1113322752.html
موسكو: عقوبات لندن على مستشفى نفسي تفرض استدعاء "مسعفين" للعقل البريطاني
موسكو: عقوبات لندن على مستشفى نفسي تفرض استدعاء "مسعفين" للعقل البريطاني
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن العقوبات البريطانية الجديدة على روسيا والتي شملت مستشفى للأمراض النفسية تعني أنه "قد حان الوقت... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-11T11:45+0000
2026-05-11T11:45+0000
روسيا
العالم
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقالت زاخاروفا في تصريح لوسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين: "عندما تفرض حكومة كير ستارمر(رئيس الوزراء البريطاني) عقوبات على مستشفى للأمراض النفسية، فقد حان الوقت للندن أن تستعين بمسعفين لها".وأضافت بريطانيا 85 فردًا وكيانًا إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، بحسب إخطار صادر عن وزارة المالية البريطانية.كما طالت القيود مفوضة حقوق الطفل "ناديجدا بولتينكو" في مقاطعة نوفوسيبيرسك ، ومفوضة حقوق الطفل "إيرينا كرافشينكو" في مقاطعة خيرسون.وأدرجت بريطانيا منظمة "معهد تطوير الإنترنت" الروسية غير الحكومية، إلى جانب المدير العام لمنظمة "ديالوج" فلاديمير تاباك، ضمن قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، وفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة المالية البريطانية.وأشار المستند إلى أن منظمة "ديالوج"، التي تُعرف بأنها مركز روسي متعدد الهيئات مختص في مجال الاتصالات عبر الإنترنت، "ساهمت في زعزعة استقرار أوكرانيا"، بحسب الوثيقة البريطانية.وأعلنت روسيا مرارًا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في فرضها قبل عدة سنوات والتي تستمر في التصاعد.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل عقوباته ضد روسيا، فيما أعربت جهات في الدول الغربية نفسها مرات عديدة عن رأيها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
https://sarabic.ae/20260510/دميترييف-قطاع-الطاقة-في-أوروبا-وبريطانيا-يشهد-انتكاسة--1113294815.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, بريطانيا
روسيا, العالم, بريطانيا

موسكو: عقوبات لندن على مستشفى نفسي تفرض استدعاء "مسعفين" للعقل البريطاني

11:45 GMT 11.05.2026
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن العقوبات البريطانية الجديدة على روسيا والتي شملت مستشفى للأمراض النفسية تعني أنه "قد حان الوقت أن تستدعي بريطانيا مسعفين لها".
وقالت زاخاروفا في تصريح لوسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين: "عندما تفرض حكومة كير ستارمر(رئيس الوزراء البريطاني) عقوبات على مستشفى للأمراض النفسية، فقد حان الوقت للندن أن تستعين بمسعفين لها".
وأضافت بريطانيا 85 فردًا وكيانًا إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، بحسب إخطار صادر عن وزارة المالية البريطانية.

وورد في الوثيقة التي نشرتها الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أسماء عدد من العاملين في وكالات العلاقات العامة الروسية، مثل "وكالة التصميم الاجتماعي"، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية.

كما طالت القيود مفوضة حقوق الطفل "ناديجدا بولتينكو" في مقاطعة نوفوسيبيرسك ، ومفوضة حقوق الطفل "إيرينا كرافشينكو" في مقاطعة خيرسون.
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2026
دميترييف: قطاع الطاقة في أوروبا وبريطانيا يشهد انتكاسة
أمس, 09:07 GMT
وأدرجت بريطانيا منظمة "معهد تطوير الإنترنت" الروسية غير الحكومية، إلى جانب المدير العام لمنظمة "ديالوج" فلاديمير تاباك، ضمن قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، وفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة المالية البريطانية.
وأشار المستند إلى أن منظمة "ديالوج"، التي تُعرف بأنها مركز روسي متعدد الهيئات مختص في مجال الاتصالات عبر الإنترنت، "ساهمت في زعزعة استقرار أوكرانيا"، بحسب الوثيقة البريطانية.

كما أدرجت السلطات البريطانية رئيس هيئة الأركان العامة لمنظمة "يونارميا"، فلاديسلاف غولوفين، ضمن قائمة العقوبات، بسبب زعمها "وجود أدلة منطقية تشير إلى انتفاعه من الحكومة الروسية بحكم منصبه رئيسًا لمنظمة "يونارميا".

وأعلنت روسيا مرارًا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في فرضها قبل عدة سنوات والتي تستمر في التصاعد.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل عقوباته ضد روسيا، فيما أعربت جهات في الدول الغربية نفسها مرات عديدة عن رأيها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала