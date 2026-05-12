أشبه بـ"غريندايزر"... الصين تكشف عن أول روبوت متحول يقوده إنسان... فيديو
كشفت الصين عن اكتشاف مذهل في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تصنيع روبوت آلي يقوده إنسان من داخله. 12.05.2026, سبوتنيك عربي
الروبوت من ابتكار شركة "يونيتري روبوتيكس"، ويبلغ سعره 574 ألف دولار، ويضم مقصورة قيادة تتسع لشخص واحد.يستطيع الروبوت الحركة على ساقين أو أربع، والتحول بين الوضعيتين العمودية والأفقية، فيما نجح خلال العرض في هدم جدار بضربة واحدة.
