بيلاروسيا تقرر إرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا وإيران

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بيلاروسيا تقرر إرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا وإيران
بيلاروسيا تقرر إرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا وإيران
قررت الحكومة البيلاروسية تقديم مساعدات إنسانية لكل من كوبا وموزمبيق وإيران، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء البيلاروسي. 12.05.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت الحكومة في بيان صدر أمس الاثنين: "بموافقة رئيس الدولة، قرر مجلس الوزراء تقديم مساعدات إنسانية إلى جمهورية كوبا، وجمهورية موزمبيق، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتشمل مواد غذائية وإمدادات طبية ومستلزمات حيوية".وأوضح البيان أن المساعدات المخصصة لكوبا ستشمل 30 طنًا من الحليب المجفف كامل الدسم و3.7 أطنان من المستلزمات الطبية. أما المساعدات الموجهة لجمهورية موزمبيق، فستتضمن 10 أطنان من اللحوم المعلبة، و8.3 أطنان من حليب الأطفال، و10 أطنان من الحليب المجفف خالي الدسم، و10 أطنان من دقيق القمح، بالإضافة إلى خمسة أطنان من الإمدادات الطبية.وفيما يخص الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتكون المساعدات من مستلزمات أساسية تشمل 6 خيام إطارية، و103 أسرّة قابلة للطي، و300 بطانية، و2900 منشفة قطنية، إلى جانب 6.75 أطنان من الإمدادات الطبية.ووفقًا للبيان، ستتجاوز القيمة الإجمالية لهذه المساعدات، بما في ذلك تكاليف التوصيل، 2.2 مليون روبل بيلاروسي أي ما يعادل نحو 786,600 دولار.
بيلاروسيا تقرر إرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا وإيران

تابعنا عبر
قررت الحكومة البيلاروسية تقديم مساعدات إنسانية لكل من كوبا وموزمبيق وإيران، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء البيلاروسي.
وذكرت الحكومة في بيان صدر أمس الاثنين: "بموافقة رئيس الدولة، قرر مجلس الوزراء تقديم مساعدات إنسانية إلى جمهورية كوبا، وجمهورية موزمبيق، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتشمل مواد غذائية وإمدادات طبية ومستلزمات حيوية".
وأوضح البيان أن المساعدات المخصصة لكوبا ستشمل 30 طنًا من الحليب المجفف كامل الدسم و3.7 أطنان من المستلزمات الطبية. أما المساعدات الموجهة لجمهورية موزمبيق، فستتضمن 10 أطنان من اللحوم المعلبة، و8.3 أطنان من حليب الأطفال، و10 أطنان من الحليب المجفف خالي الدسم، و10 أطنان من دقيق القمح، بالإضافة إلى خمسة أطنان من الإمدادات الطبية.
وفيما يخص الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتكون المساعدات من مستلزمات أساسية تشمل 6 خيام إطارية، و103 أسرّة قابلة للطي، و300 بطانية، و2900 منشفة قطنية، إلى جانب 6.75 أطنان من الإمدادات الطبية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو خلال مشاركتهم في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
بوتين: يوم النصر هو العيد الرئيسي لشعبي روسيا وبيلاروسيا
8 مايو, 18:26 GMT
ووفقًا للبيان، ستتجاوز القيمة الإجمالية لهذه المساعدات، بما في ذلك تكاليف التوصيل، 2.2 مليون روبل بيلاروسي أي ما يعادل نحو 786,600 دولار.
