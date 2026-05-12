بيلاروسيا تقرر إرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا وإيران
قررت الحكومة البيلاروسية تقديم مساعدات إنسانية لكل من كوبا وموزمبيق وإيران، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء البيلاروسي. 12.05.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت الحكومة في بيان صدر أمس الاثنين: "بموافقة رئيس الدولة، قرر مجلس الوزراء تقديم مساعدات إنسانية إلى جمهورية كوبا، وجمهورية موزمبيق، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتشمل مواد غذائية وإمدادات طبية ومستلزمات حيوية".وأوضح البيان أن المساعدات المخصصة لكوبا ستشمل 30 طنًا من الحليب المجفف كامل الدسم و3.7 أطنان من المستلزمات الطبية. أما المساعدات الموجهة لجمهورية موزمبيق، فستتضمن 10 أطنان من اللحوم المعلبة، و8.3 أطنان من حليب الأطفال، و10 أطنان من الحليب المجفف خالي الدسم، و10 أطنان من دقيق القمح، بالإضافة إلى خمسة أطنان من الإمدادات الطبية.وفيما يخص الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتكون المساعدات من مستلزمات أساسية تشمل 6 خيام إطارية، و103 أسرّة قابلة للطي، و300 بطانية، و2900 منشفة قطنية، إلى جانب 6.75 أطنان من الإمدادات الطبية.ووفقًا للبيان، ستتجاوز القيمة الإجمالية لهذه المساعدات، بما في ذلك تكاليف التوصيل، 2.2 مليون روبل بيلاروسي أي ما يعادل نحو 786,600 دولار.
