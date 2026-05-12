تقرير: الهند تسرع عملية إعادة احتياطات الذهب من الخارج
أفاد تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الهندي بأن الهند تواصل تسريع وتيرة إعادة كميات كبيرة من احتياطيات الذهب من خزائنها في الخارج إلى داخل البلاد.
2026-05-12T09:34+0000
أفاد تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الهندي بأن الهند تواصل تسريع وتيرة إعادة كميات كبيرة من احتياطيات الذهب من خزائنها في الخارج إلى داخل البلاد.
وأوضح التقرير، الصادر أمس الاثنين، أن نحو 77% من إجمالي احتياطي الذهب الذي يتجاوز 880.52 طن أصبح مخزنًا محليًا داخل الهند، بحسب وسائل إعلام غربية.
وفي السياق ذاته، ذكر مجلس الذهب العالمي في فبراير/شباط أن حصة الذهب من إجمالي احتياطيات الهند من الذهب والعملات الأجنبية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 17.2% في أوائل الشهر نفسه.
وفي فبراير/ شباط 2020 عثر"جيولوجيون هنود"( هيئة المسح الجيولوجي الهندية) على كمية هائلة من الذهب تبلغ خمسة أضعاف احتياطي الذهب في البلاد.
ووفقا لصحيفة "India Times"، تم العثور على منجمين ذهبيين بداخلهما أكثر من 3500 طن من الذهب في منطقة سونبادرا شرقي ولاية أوتار براديش، حيث تقدر قيمة الذهب بحوالي 12 تريليون روبية (كل 100 روبية تعادل 1.40 دولار)، ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، يبلغ احتياطي الذهب في الهند 626 طنًا.
وفي حال صحة هذه التقديرات
، فسوف تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث احتياطي الذهب في العالم. وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأولى باحتياطي 8133.5 طن، بينما حاليا تحتل ألمانيا المركز الثانية باحتياطي 3366 طن من الذهب.
ويشار إلى أن البحث عن الذهب في سونبادرا بدأ منذ ما يقرب من عقدين - في الفترة 1992-1993 بواسطة هيئة المسح الجيولوجي للهند، حيث تم الإعلان عن وجود الذهب في المنطقة لأول مرة في عام 2005.
وتستخرج الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، ما بين طنين وثلاثة أطنان من الذهب سنويا وتعتمد على الواردات باهظة الثمن لتلبية الطلب المحلي بالكامل تقريبا والذي بلغ 843 طنًا سنويًا في المتوسط على مدى السنوات العشر الأخيرة.