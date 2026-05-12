https://sarabic.ae/20260512/وزيرة-الداخلية-البريطانية-ومسؤولون-يطالبون-ستارمر-بتقديم-استقالته--1113339889.html

وزيرة الداخلية البريطانية ومسؤولون يطالبون ستارمر بتقديم استقالته

وزيرة الداخلية البريطانية ومسؤولون يطالبون ستارمر بتقديم استقالته

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن أعضاءً بارزين في الحكومة البريطانية، من بينهم وزيرة الداخلية شبانة محمود ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، طلبوا من رئيس الوزراء كير... 12.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-12T04:06+0000

2026-05-12T04:06+0000

2026-05-12T04:06+0000

العالم

بريطانيا

تعيين رئيس وزراء

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9d41a35d0bc31f3305401971f2edec26.jpg

وذكرت تقارير، نقلاً عن مصادر، أنه من المتوقع أن يبلغ أعضاء الحكومة ستارمر خلال اجتماع اليوم الثلاثاء بضرورة تنحيه، وسط مخاوف متزايدة من أن منصبه أصبح "غير قابل للاستمرار".وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام بريطانية استقالة ثلاثة مسؤولين في الحكومة، مطالبين برحيل ستارمر؛ وهم توم روتلاند، السكرتير البرلماني الخاص لوزيرة البيئة، وجو موريس، السكرتير البرلماني الخاص لوزير الصحة، ونوشابة خان، المساعدة في مكتب مجلس الوزراء.وتأتي هذه الضغوط المتصاعدة في أعقاب النتائج الكارثية لحزب العمال في الانتخابات الإقليمية والمحلية التي أجريت يوم الخميس الماضي في 136 منطقة بإنجلترا؛ حيث خسر الحزب نحو 1200 مقعد من أصل أكثر من 2200 كان يشغلها سابقاً. وفي المقابل، برز حزب الإصلاح اليميني كفائز رئيسي بحصوله على نحو 1400 مقعد.

https://sarabic.ae/20260510/إعلام-بريطانيا-وفرنسا-تترأسان-اليوم-اجتماعًا-لوزراء-دفاع-نحو-40-دولة-بشأن-مضيق-هرمز-1113316151.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, بريطانيا, تعيين رئيس وزراء