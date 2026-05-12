وزيرة الداخلية البريطانية ومسؤولون يطالبون ستارمر بتقديم استقالته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260512/وزيرة-الداخلية-البريطانية-ومسؤولون-يطالبون-ستارمر-بتقديم-استقالته--1113339889.html
وزيرة الداخلية البريطانية ومسؤولون يطالبون ستارمر بتقديم استقالته
وزيرة الداخلية البريطانية ومسؤولون يطالبون ستارمر بتقديم استقالته
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن أعضاءً بارزين في الحكومة البريطانية، من بينهم وزيرة الداخلية شبانة محمود ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، طلبوا من رئيس الوزراء كير... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T04:06+0000
2026-05-12T04:06+0000
العالم
بريطانيا
تعيين رئيس وزراء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9d41a35d0bc31f3305401971f2edec26.jpg
وذكرت تقارير، نقلاً عن مصادر، أنه من المتوقع أن يبلغ أعضاء الحكومة ستارمر خلال اجتماع اليوم الثلاثاء بضرورة تنحيه، وسط مخاوف متزايدة من أن منصبه أصبح "غير قابل للاستمرار".وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام بريطانية استقالة ثلاثة مسؤولين في الحكومة، مطالبين برحيل ستارمر؛ وهم توم روتلاند، السكرتير البرلماني الخاص لوزيرة البيئة، وجو موريس، السكرتير البرلماني الخاص لوزير الصحة، ونوشابة خان، المساعدة في مكتب مجلس الوزراء.وتأتي هذه الضغوط المتصاعدة في أعقاب النتائج الكارثية لحزب العمال في الانتخابات الإقليمية والمحلية التي أجريت يوم الخميس الماضي في 136 منطقة بإنجلترا؛ حيث خسر الحزب نحو 1200 مقعد من أصل أكثر من 2200 كان يشغلها سابقاً. وفي المقابل، برز حزب الإصلاح اليميني كفائز رئيسي بحصوله على نحو 1400 مقعد.
https://sarabic.ae/20260510/إعلام-بريطانيا-وفرنسا-تترأسان-اليوم-اجتماعًا-لوزراء-دفاع-نحو-40-دولة-بشأن-مضيق-هرمز-1113316151.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_a8bb1d4df5f1d1e5e6a3b55c980409e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, بريطانيا, تعيين رئيس وزراء
العالم, بريطانيا, تعيين رئيس وزراء

وزيرة الداخلية البريطانية ومسؤولون يطالبون ستارمر بتقديم استقالته

04:06 GMT 12.05.2026
© AP Photo / Leon Nealرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Leon Neal
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن أعضاءً بارزين في الحكومة البريطانية، من بينهم وزيرة الداخلية شبانة محمود ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، طلبوا من رئيس الوزراء كير ستارمر النظر في تحديد موعد لاستقالته، وذلك بعد مطالبة أكثر من 80 نائبًا من حزب العمال له بالتنحي.
وذكرت تقارير، نقلاً عن مصادر، أنه من المتوقع أن يبلغ أعضاء الحكومة ستارمر خلال اجتماع اليوم الثلاثاء بضرورة تنحيه، وسط مخاوف متزايدة من أن منصبه أصبح "غير قابل للاستمرار".
وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام بريطانية استقالة ثلاثة مسؤولين في الحكومة، مطالبين برحيل ستارمر؛ وهم توم روتلاند، السكرتير البرلماني الخاص لوزيرة البيئة، وجو موريس، السكرتير البرلماني الخاص لوزير الصحة، ونوشابة خان، المساعدة في مكتب مجلس الوزراء.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2026
إعلام: بريطانيا وفرنسا تترأسان اليوم اجتماعًا لوزراء دفاع نحو 40 دولة بشأن مضيق هرمز
10 مايو, 23:38 GMT
وتأتي هذه الضغوط المتصاعدة في أعقاب النتائج الكارثية لحزب العمال في الانتخابات الإقليمية والمحلية التي أجريت يوم الخميس الماضي في 136 منطقة بإنجلترا؛ حيث خسر الحزب نحو 1200 مقعد من أصل أكثر من 2200 كان يشغلها سابقاً. وفي المقابل، برز حزب الإصلاح اليميني كفائز رئيسي بحصوله على نحو 1400 مقعد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала