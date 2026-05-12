https://sarabic.ae/20260512/وزيرة-الداخلية-البريطانية-ومسؤولون-يطالبون-ستارمر-بتقديم-استقالته--1113339889.html
وزيرة الداخلية البريطانية ومسؤولون يطالبون ستارمر بتقديم استقالته
وزيرة الداخلية البريطانية ومسؤولون يطالبون ستارمر بتقديم استقالته
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن أعضاءً بارزين في الحكومة البريطانية، من بينهم وزيرة الداخلية شبانة محمود ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، طلبوا من رئيس الوزراء كير... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T04:06+0000
2026-05-12T04:06+0000
2026-05-12T04:06+0000
العالم
بريطانيا
تعيين رئيس وزراء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9d41a35d0bc31f3305401971f2edec26.jpg
وذكرت تقارير، نقلاً عن مصادر، أنه من المتوقع أن يبلغ أعضاء الحكومة ستارمر خلال اجتماع اليوم الثلاثاء بضرورة تنحيه، وسط مخاوف متزايدة من أن منصبه أصبح "غير قابل للاستمرار".وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام بريطانية استقالة ثلاثة مسؤولين في الحكومة، مطالبين برحيل ستارمر؛ وهم توم روتلاند، السكرتير البرلماني الخاص لوزيرة البيئة، وجو موريس، السكرتير البرلماني الخاص لوزير الصحة، ونوشابة خان، المساعدة في مكتب مجلس الوزراء.وتأتي هذه الضغوط المتصاعدة في أعقاب النتائج الكارثية لحزب العمال في الانتخابات الإقليمية والمحلية التي أجريت يوم الخميس الماضي في 136 منطقة بإنجلترا؛ حيث خسر الحزب نحو 1200 مقعد من أصل أكثر من 2200 كان يشغلها سابقاً. وفي المقابل، برز حزب الإصلاح اليميني كفائز رئيسي بحصوله على نحو 1400 مقعد.
https://sarabic.ae/20260510/إعلام-بريطانيا-وفرنسا-تترأسان-اليوم-اجتماعًا-لوزراء-دفاع-نحو-40-دولة-بشأن-مضيق-هرمز-1113316151.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_a8bb1d4df5f1d1e5e6a3b55c980409e5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, بريطانيا, تعيين رئيس وزراء
العالم, بريطانيا, تعيين رئيس وزراء
وزيرة الداخلية البريطانية ومسؤولون يطالبون ستارمر بتقديم استقالته
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن أعضاءً بارزين في الحكومة البريطانية، من بينهم وزيرة الداخلية شبانة محمود ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، طلبوا من رئيس الوزراء كير ستارمر النظر في تحديد موعد لاستقالته، وذلك بعد مطالبة أكثر من 80 نائبًا من حزب العمال له بالتنحي.
وذكرت تقارير، نقلاً عن مصادر، أنه من المتوقع أن يبلغ أعضاء الحكومة ستارمر خلال اجتماع اليوم الثلاثاء بضرورة تنحيه، وسط مخاوف متزايدة من أن منصبه أصبح "غير قابل للاستمرار".
وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام بريطانية استقالة ثلاثة مسؤولين في الحكومة
، مطالبين برحيل ستارمر؛ وهم توم روتلاند، السكرتير البرلماني الخاص لوزيرة البيئة، وجو موريس، السكرتير البرلماني الخاص لوزير الصحة، ونوشابة خان، المساعدة في مكتب مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الضغوط المتصاعدة في أعقاب النتائج الكارثية لحزب العمال في الانتخابات الإقليمية والمحلية التي أجريت يوم الخميس الماضي في 136 منطقة بإنجلترا؛ حيث خسر الحزب نحو 1200 مقعد من أصل أكثر من 2200 كان يشغلها سابقاً. وفي المقابل، برز حزب الإصلاح اليميني كفائز رئيسي بحصوله على نحو 1400 مقعد.