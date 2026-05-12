الدفاع الروسية: انتهاء وقف إطلاق النار ومواصلة القوات المسلحة عمليتها العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن عملية وقف إطلاق النار انتهت، وأوضحت أن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة. 12.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-12T10:01+0000

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وفقًا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، وخلال الاحتفال بالذكرى الحادية والثمانين للنصر، التزمت جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة بوقف إطلاق النار التزامًا صارمًا من الساعة 00:00 يوم 8 مايو حتى الساعة 24:00 يوم 11 مايو، وبقيت في خطوطها ومواقعها التي كانت تسيطرعليها سابقاً".وأضافت: "تم تسجيل 30383 انتهاكًا لوقف إطلاق النار من جانب الجانب الأوكراني خلال فترة وقف إطلاق النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأضاف البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب "من استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 100 جندي، و21 مركبة، ومدفع ميداني".كما أشارت الوزارة إلى أن قوات مجموعة "الجنوب" ألحقت خسائر في صفوف أفراد للقوات المسلحة الأوكرانية قرب قرى كونستانتينوفكا وتيخونوفكا وأرتيما في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبد العدو خسائر بلغت 75 جنديًا، و13 مركبة، ومدفعين".وأضاف البيان: "تمكنت قوات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 290 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وأوضحت أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية ألحقت خسائر بشرية في قوات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 230عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

