الدفاع الروسية: انتهاء وقف إطلاق النار ومواصلة القوات المسلحة عمليتها العسكرية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن عملية وقف إطلاق النار انتهت، وأوضحت أن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة. 12.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وفقًا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، وخلال الاحتفال بالذكرى الحادية والثمانين للنصر، التزمت جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة بوقف إطلاق النار التزامًا صارمًا من الساعة 00:00 يوم 8 مايو حتى الساعة 24:00 يوم 11 مايو، وبقيت في خطوطها ومواقعها التي كانت تسيطرعليها سابقاً".وأضافت: "تم تسجيل 30383 انتهاكًا لوقف إطلاق النار من جانب الجانب الأوكراني خلال فترة وقف إطلاق النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأضاف البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب "من استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 100 جندي، و21 مركبة، ومدفع ميداني".كما أشارت الوزارة إلى أن قوات مجموعة "الجنوب" ألحقت خسائر في صفوف أفراد للقوات المسلحة الأوكرانية قرب قرى كونستانتينوفكا وتيخونوفكا وأرتيما في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبد العدو خسائر بلغت 75 جنديًا، و13 مركبة، ومدفعين".وأضاف البيان: "تمكنت قوات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 290 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وأوضحت أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية ألحقت خسائر بشرية في قوات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 230عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
الدفاع الروسية: انتهاء وقف إطلاق النار ومواصلة القوات المسلحة عمليتها العسكرية الخاصة

09:30 GMT 12.05.2026 (تم التحديث: 10:01 GMT 12.05.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن عملية وقف إطلاق النار انتهت، وأوضحت أن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وفقًا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، وخلال الاحتفال بالذكرى الحادية والثمانين للنصر، التزمت جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة بوقف إطلاق النار التزامًا صارمًا من الساعة 00:00 يوم 8 مايو حتى الساعة 24:00 يوم 11 مايو، وبقيت في خطوطها ومواقعها التي كانت تسيطرعليها سابقاً".

وأشارت إلى أنه "مع انتهاء وقف إطلاق النار، استأنفت القوات المسلحة الروسية عملياتها العسكرية الخاصة".

وأضافت: "تم تسجيل 30383 انتهاكًا لوقف إطلاق النار من جانب الجانب الأوكراني خلال فترة وقف إطلاق النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، أرضية وجوية، وطائرات مسيّرة هجومية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة البعيدة المدى، ومرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 56 منطقة".

وأضاف البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب "من استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 100 جندي، و21 مركبة، ومدفع ميداني".
كما أشارت الوزارة إلى أن قوات مجموعة "الجنوب" ألحقت خسائر في صفوف أفراد للقوات المسلحة الأوكرانية قرب قرى كونستانتينوفكا وتيخونوفكا وأرتيما في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبد العدو خسائر بلغت 75 جنديًا، و13 مركبة، ومدفعين".
وأضاف البيان: "تمكنت قوات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 290 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".

وتابعت وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 145 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".

وأوضحت أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية ألحقت خسائر بشرية في قوات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 230عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
