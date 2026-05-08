الكرملين: استهدافات قوات نظام كييف للمباني السكنية مظهر من مظاهر النشاط الإرهابي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة كريفايا لوكا في جمهورية دونيتسك -وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان، أنه نتيجةً لعمليات نشطة نفذتها وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة كريفايا لوكا في جمهورية... 08.05.2026, سبوتنيك عربي
القوات الروسية تحرر بلدة كريفايا لوكا في جمهورية دونيتسك -وزارة الدفاع

09:18 GMT 08.05.2026 (تم التحديث: 09:33 GMT 08.05.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان، أنه نتيجةً لعمليات نشطة نفذتها وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة كريفايا لوكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "في الفترة من 2 إلى 8 مايو(أيار) من هذا العام، وردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية 6 ضربات جماعية واسعة النطاق، باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية موجهة بدقة بعيدة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، أسفرت عن تدمير مؤسسات في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق الوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للمطارات التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع الإنتاج والتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، فضلا عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

وبحسب البيان، فإنه "خلال الأسبوع أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 44 قنبلة جوية موجهة، و18 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و6 صواريخ من طراز "فلامنجو" و 6 صواريخ من طراز "نبتون" موجه بعيد المدى، و4385 طائرة دون طيار".

وقالت الدفاع الروسية: "في الفترة من 2 إلى 8 مايو، تمكنت وحدات قوات "الشمال" من السيطرة على قرية ميروبيلليا في مقاطعة سومي، وتكبّد العدو خلال الأسبوع خسائر تجاوزت 1535 جندياً، و5 مركبات قتالية مدرعة، و98 مركبة، و14 مدفعاً، و8 محطات حرب إلكترونية".
وأضافت وزارة الدفاع: "تمكنت قوات مجموعة "المركز"من دحر قوات العدو، وألحقت خسائر بأفراد وعتاد القوات المسلحة الأوكرانية، وبالتالي، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 2130 جندياً، و34 مركبة قتالية مدرعة، و62 مركبة، و16 قطعة مدفعية، و9 محطات للحرب الإلكترونية".

وأوضح البيان أنه "خلال الأسبوع الماضي، توغلت وحدات مجموعة "الشرق"، في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" أكثر من 2155 جندياً، و24 مركبة قتالية مدرعة، و47 مركبة، و7 مدافع ميدانية".

وتابع البيان: "خلال أسبوع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيطرة مجموعة "الجنوب" الروسية، أكثر من 950 جندياً، و19 مركبة قتالية مدرعة، من بينها مركبة قتال مشاة "ماردر" ألمانية الصنع، وناقلة جند مدرعة "بوما" إيطالية الصنع، وناقلة جند مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع، و110 مركبات، و16 مدفعاً ميدانياً، و13 محطة حرب إلكترونية ومدفعية مضادة".
وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن "في الفترة من 2 إلى 8 مايو في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1345 جنديًا، و25 مركبة قتالية مدرعة، من بينها ثلاث ناقلات جند مدرعة من طراز M113 أمريكية الصنع، و153 مركبة، و20 مدفعًا ميدانيًا. كما تم تدمير 20 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
