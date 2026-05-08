الدفاع الروسية: قوات نظام كييف انتهكت وقف إطلاق النار 1365 مرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة، 1365 مرة منذ بدء سريان وقف إطلاق...

2026-05-08T06:43+0000

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وفقًا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، استنادًا إلى اعتبارات إنسانية، وخلال الاحتفال بالذكرى 81 ليوم النصر، ابتداء من فجر 8 مايو (أيار الجاري)، أوقفت جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليلة العسكرية الخاصة العمليات القتالية تمامًا وبقيت في خطوطها ومواقعها، التي سيطرت عليها سابقًا".وأشارت الوزارة إلى أن "نظام كييف نفّذ 887 غارة جوية بطائرات مسيّرة، منها 394 غارة بطائرات مسيّرة، و107 غارات بطائرات ثمانية المراوح، و171 غارة بطائرات ثابتة الجناح، و215 عملية إسقاط ذخائر بطائرات مسيّرة".ووفقا للدفاع الروسية، سُجِّلَ ما مجموعه 1365 خرقًا لوقف إطلاق النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتؤكد الأعمال التخريبية المتعمدة التي قام بها الجانب الأوكراني ضد روسيا الطبيعة الإرهابية لنظام كييف.وأكدت الدفاع الروسية أنه "وفي ظل هذه الظروف، ردّت القوات المسلحة الروسية على انتهاكات وقف إطلاق النار بالمثل، حيث شنّت غارات مضادة على راجمات الصواريخ المتعددة والمدفعية ومواقع إطلاق قذائف الهاون، فضلًا عن مراكز القيادة ومواقع إطلاق الطائرات المسيّرة".وكان فلاديمير زيلينسكي، هدد أمس الخميس، بشن هجوم على العرض العسكري في موسكو، فيما حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن أي محاولة لتعطيل الاحتفالات ستقابل بضربة تستهدف وسط كييف.الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار يومي 8–9 مايو بناء على قرار الرئيس بوتينخبير: انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية ذاكرة مقدسة تتجدد في روسيا اليوم

