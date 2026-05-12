وزير الخارجية الياباني يؤكد أهمية إدارة العلاقات مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، أن طوكيو تعتبر من المهم إدارة العلاقات مع روسيا بشكل مناسب انطلاقًا من مصالحها الوطنية.
2026-05-12T06:03+0000
وجاءت تصريحات الوزير تعليقًا على تقارير تحدثت عن زيارة مسؤولين حكوميين يابانيين إلى روسيا نهاية أيار/مايو، حيث أوضح أن طوكيو لا تزال متمسكة بمسار العقوبات المفروضة على موسكو.
وقال موتيغي: "في الوقت نفسه، تُعد روسيا دولة مجاورة لبلادنا، ونرى أهمية في إدارة العلاقات الثنائية بشكل مناسب".
وأضاف أن اليابان ستواصل التحرك "استنادًا إلى ما يخدم المصالح الوطنية للبلاد".
وكانت وكالة "كيودو" قد أفادت مرتين منذ مطلع نيسان/أبريل بأن ممثلين عن كبرى الشركات اليابانية سيزورون روسيا ضمن بعثة أعمال حكومية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2022.
وفي المرة الأولى نفت الحكومة اليابانية هذه المعلومات، بينما أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لاحقًا أن بعثة الأعمال قيد الإعداد، لكنها ليست بهدف تعزيز التعاون كما ذكرت وسائل الإعلام، بل لحماية أصول الشركات اليابانية العاملة في روسيا.