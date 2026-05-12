وزير الخارجية الياباني يؤكد أهمية إدارة العلاقات مع روسيا
وزير الخارجية الياباني يؤكد أهمية إدارة العلاقات مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، أن طوكيو تعتبر من المهم إدارة العلاقات مع روسيا بشكل مناسب انطلاقًا من مصالحها الوطنية. 12.05.2026, سبوتنيك عربي
وجاءت تصريحات الوزير تعليقًا على تقارير تحدثت عن زيارة مسؤولين حكوميين يابانيين إلى روسيا نهاية أيار/مايو، حيث أوضح أن طوكيو لا تزال متمسكة بمسار العقوبات المفروضة على موسكو.وأضاف أن اليابان ستواصل التحرك "استنادًا إلى ما يخدم المصالح الوطنية للبلاد".وكانت وكالة "كيودو" قد أفادت مرتين منذ مطلع نيسان/أبريل بأن ممثلين عن كبرى الشركات اليابانية سيزورون روسيا ضمن بعثة أعمال حكومية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2022.وفي المرة الأولى نفت الحكومة اليابانية هذه المعلومات، بينما أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لاحقًا أن بعثة الأعمال قيد الإعداد، لكنها ليست بهدف تعزيز التعاون كما ذكرت وسائل الإعلام، بل لحماية أصول الشركات اليابانية العاملة في روسيا.
وزير الخارجية الياباني يؤكد أهمية إدارة العلاقات مع روسيا

أكد وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، أن طوكيو تعتبر من المهم إدارة العلاقات مع روسيا بشكل مناسب انطلاقًا من مصالحها الوطنية.
وجاءت تصريحات الوزير تعليقًا على تقارير تحدثت عن زيارة مسؤولين حكوميين يابانيين إلى روسيا نهاية أيار/مايو، حيث أوضح أن طوكيو لا تزال متمسكة بمسار العقوبات المفروضة على موسكو.

وقال موتيغي: "في الوقت نفسه، تُعد روسيا دولة مجاورة لبلادنا، ونرى أهمية في إدارة العلاقات الثنائية بشكل مناسب".

وأضاف أن اليابان ستواصل التحرك "استنادًا إلى ما يخدم المصالح الوطنية للبلاد".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
موسكو: استئناف الاتصالات بين روسيا واليابان يتطلب تخلي طوكيو عن مسارها العدائي
4 مايو, 17:53 GMT
وكانت وكالة "كيودو" قد أفادت مرتين منذ مطلع نيسان/أبريل بأن ممثلين عن كبرى الشركات اليابانية سيزورون روسيا ضمن بعثة أعمال حكومية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2022.
وفي المرة الأولى نفت الحكومة اليابانية هذه المعلومات، بينما أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لاحقًا أن بعثة الأعمال قيد الإعداد، لكنها ليست بهدف تعزيز التعاون كما ذكرت وسائل الإعلام، بل لحماية أصول الشركات اليابانية العاملة في روسيا.
إعلام: اليابان تخطط لإرسال وفد إلى روسيا لمناقشة شراء النفط الروسي
