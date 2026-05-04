موسكو: استئناف الاتصالات بين روسيا واليابان يتطلب تخلي طوكيو عن مسارها العدائي
موسكو: استئناف الاتصالات بين روسيا واليابان يتطلب تخلي طوكيو عن مسارها العدائي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، بأن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أكد خلال اجتماعه مع عضو البرلمان الياباني مونيو سوزوكي، بأن استئناف الاتصالات الثنائية بين روسيا واليابان ممكن، إذا تخلت طوكيو عن نهجها العدائي تجاه روسيا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 4 أيار/ مايو الجاري، التقى نائب وزير الخارجية الروسي، رودينكو، مع عضو مجلس المستشارين الياباني، سوزوكي. وقدّم الجانب الروسي تقييماته الأساسية للوضع الراهن للعلاقات الثنائية مع اليابان، والتي أرجعتها طوكيو عقوداً إلى الوراء".
وتابع البيان: "أشير إلى أن استئناف الاتصالات بين الدولتين يتطلب من السلطات اليابانية التخلي عن نهجها العدائي تجاه روسيا، والذي لا يلبي مصالح اليابان وشعبها، وأن يكون هذا التخلي مدعوماً بإجراءات ملموسة".
وأضاف البيان :"تم لفت انتباه البرلماني إلى الخطوات التي اتخذتها القيادة اليابانية لعسكرة البلاد وتوسيع نطاق المساعدة العسكرية والتقنية لنظام كييف".
و يُعتبر مونيو سوزوكي سياسيا مؤثرا يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عاما، وهو معروف في السياسة اليابانية باهتمامه بتوقيع معاهدة سلام وتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا. وكان يقدم الاستشارات لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، الذي شهدت العلاقات الثنائية في عهده تطوراً ملحوظاً.
وزار سوزوكي موسكو في كانون الأول / ديسمبر 2025، وأجرى لقاءات مع نائب رئيس مجلس الاتحاد قنسطنطين كوساتشيوف، ونائبي وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو وميخائيل غالوزين، ومدير إدارة العلاقات مع المواطنين في الخارج غينادي أوفيتشكو، والسفير السابق لروسيا لدى اليابان ألكسندر بانوف.