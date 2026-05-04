موسكو: استئناف الاتصالات بين روسيا واليابان يتطلب تخلي طوكيو عن مسارها العدائي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: استئناف الاتصالات بين روسيا واليابان يتطلب تخلي طوكيو عن مسارها العدائي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، بأن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أكد خلال اجتماعه مع عضو البرلمان الياباني مونيو سوزوكي، بأن استئناف... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، بأن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أكد خلال اجتماعه مع عضو البرلمان الياباني مونيو سوزوكي، بأن استئناف الاتصالات الثنائية بين روسيا واليابان ممكن، إذا تخلت طوكيو عن نهجها العدائي تجاه روسيا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 4 أيار/ مايو الجاري، التقى نائب وزير الخارجية الروسي، رودينكو، مع عضو مجلس المستشارين الياباني، سوزوكي. وقدّم الجانب الروسي تقييماته الأساسية للوضع الراهن للعلاقات الثنائية مع اليابان، والتي أرجعتها طوكيو عقوداً إلى الوراء".

وتابع البيان: "أشير إلى أن استئناف الاتصالات بين الدولتين يتطلب من السلطات اليابانية التخلي عن نهجها العدائي تجاه روسيا، والذي لا يلبي مصالح اليابان وشعبها، وأن يكون هذا التخلي مدعوماً بإجراءات ملموسة".

وأضاف البيان :"تم لفت انتباه البرلماني إلى الخطوات التي اتخذتها القيادة اليابانية لعسكرة البلاد وتوسيع نطاق المساعدة العسكرية والتقنية لنظام كييف".

و يُعتبر مونيو سوزوكي سياسيا مؤثرا يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عاما، وهو معروف في السياسة اليابانية باهتمامه بتوقيع معاهدة سلام وتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا. وكان يقدم الاستشارات لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، الذي شهدت العلاقات الثنائية في عهده تطوراً ملحوظاً.

وزار سوزوكي موسكو في كانون الأول / ديسمبر 2025، وأجرى لقاءات مع نائب رئيس مجلس الاتحاد قنسطنطين كوساتشيوف، ونائبي وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو وميخائيل غالوزين، ومدير إدارة العلاقات مع المواطنين في الخارج غينادي أوفيتشكو، والسفير السابق لروسيا لدى اليابان ألكسندر بانوف.
