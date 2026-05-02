https://sarabic.ae/20260502/روسيا-تتصدر-مجموعة-العشرين-بأدنى-معدل-بطالة-عالميا-1113054901.html
روسيا تتصدر مجموعة العشرين بأدنى معدل بطالة عالميا
سبوتنيك عربي
02.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
اقتصاد
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104652510_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2f855df74973b3ff36eaa8d0c5f0383f.jpg
في نهاية شهر مارس/آذار، بلغ هذا الرقم 2.2%، دون تغيير عن نهاية العام الماضي. وكان هذا أدنى مستوى بين جميع الاقتصادات الكبرى في العالم.وجاءت المكسيك في المرتبة الثانية بنسبة 2.4%. أما المرتبة الثالثة فكانت مناصفة بين اليابان، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 2.7% من 2.6% في الربع السابق، وكوريا الجنوبية، حيث انخفض المعدل، على النقيض، إلى 2.7% من 4%، في ديسمبر من العام الماضي.كانت جنوب أفريقيا الدولة الوحيدة التي سجلت معدل بطالة مكونًا من رقمين (31.4 كما تضمنت الدول الثلاث الأولى تركيا بنسبة 8.1 % وفرنسا بنسبة 7.7 %.صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتصف أبريل/نيسان، بأن معدل البطالة في البلاد لا يزال منخفضًا ويبلغ حالياً 2.1%.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104652510_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_31a617c6ec69d631d9e10a04b5c1e461.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، وبعد مراجعة بيانات من وكالات الإحصاء الوطنية، توصلت الوكالة إلى أن روسيا سجلت أدنى معدل بطالة بين دول مجموعة العشرين في نهاية الربع الأول من العام.
في نهاية شهر مارس/آذار، بلغ هذا الرقم 2.2%، دون تغيير عن نهاية العام الماضي. وكان هذا أدنى مستوى بين جميع الاقتصادات الكبرى في العالم.
وجاءت المكسيك في المرتبة الثانية بنسبة 2.4%. أما المرتبة الثالثة فكانت مناصفة بين اليابان، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 2.7% من 2.6% في الربع السابق، وكوريا الجنوبية، حيث انخفض المعدل، على النقيض، إلى 2.7% من 4%، في ديسمبر من العام الماضي.
كانت جنوب أفريقيا الدولة الوحيدة التي سجلت معدل بطالة مكونًا من رقمين (31.4 كما تضمنت الدول الثلاث الأولى تركيا بنسبة 8.1 % وفرنسا بنسبة 7.7 %.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتصف أبريل/نيسان، بأن معدل البطالة في البلاد لا يزال منخفضًا ويبلغ حالياً 2.1%.