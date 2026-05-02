https://sarabic.ae/20260502/روسيا-تتصدر-مجموعة-العشرين-بأدنى-معدل-بطالة-عالميا-1113054901.html

روسيا تتصدر مجموعة العشرين بأدنى معدل بطالة عالميا

سبوتنيك عربي

وفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، وبعد مراجعة بيانات من وكالات الإحصاء الوطنية، توصلت الوكالة إلى أن روسيا سجلت أدنى معدل بطالة بين دول مجموعة العشرين في نهاية... 02.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-02T07:28+0000

روسيا

اقتصاد

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104652510_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2f855df74973b3ff36eaa8d0c5f0383f.jpg

في نهاية شهر مارس/آذار، بلغ هذا الرقم 2.2%، دون تغيير عن نهاية العام الماضي. وكان هذا أدنى مستوى بين جميع الاقتصادات الكبرى في العالم.وجاءت المكسيك في المرتبة الثانية بنسبة 2.4%. أما المرتبة الثالثة فكانت مناصفة بين اليابان، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 2.7% من 2.6% في الربع السابق، وكوريا الجنوبية، حيث انخفض المعدل، على النقيض، إلى 2.7% من 4%، في ديسمبر من العام الماضي.كانت جنوب أفريقيا الدولة الوحيدة التي سجلت معدل بطالة مكونًا من رقمين (31.4 كما تضمنت الدول الثلاث الأولى تركيا بنسبة 8.1 % وفرنسا بنسبة 7.7 %.صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتصف أبريل/نيسان، بأن معدل البطالة في البلاد لا يزال منخفضًا ويبلغ حالياً 2.1%.ألمانيا تسجل أعلى معدل بطالة منذ أكثر من 10 سنوابوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد بوتين: قدرات روسيا في قطاع الفضاء تساهم في تحسين اقتصاد البلاد وأمنها وسيادتها

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

