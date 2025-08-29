ألمانيا تسجل أعلى معدل بطالة منذ أكثر من 10 سنوات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
ألمانيا تسجل أعلى معدل بطالة منذ أكثر من 10 سنوات
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا تجاوز عتبة الثلاثة ملايين في شهر أغسطس/ آب الجاري، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، في مؤشر جديد على ضعف الاقتصاد الأوروبي.
وذكرت وكالة التوظيف الفيدرالية في ألمانيا، أن البطالة ارتفعت بمقدار 46 ألف شخص خلال شهر واحد، ليصل العدد إلى 3.025 مليون، وهو الأعلى منذ فبراير/ شباط 2015، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% مقارنة بـ6.3% في يوليو/ تموز.وأشارت رئيسة الوكالة، أندريا ناليس، إلى أن هذه الأرقام تعكس تراجع قطاع التصنيع، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد المنافسة الصينية، مؤكدة أن القطاع يمثل محركا أساسيا للاقتصاد الألماني، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.في المقابل، أكدت وزيرة العمل الألمانية، بيربل باس، أن الحكومة تدعم الموظفين والقطاع الصناعي عبر خطط لاستثمار مئات المليارات في البنية التحتية، مشددة على أهمية تعزيز الأمن وتوفير حوافز للاستثمار والتوظيف لإعادة إنعاش سوق العمل.
كشفت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا تجاوز عتبة الثلاثة ملايين في شهر أغسطس/ آب الجاري، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، في مؤشر جديد على ضعف الاقتصاد الأوروبي.
وذكرت وكالة التوظيف الفيدرالية في ألمانيا، أن البطالة ارتفعت بمقدار 46 ألف شخص خلال شهر واحد، ليصل العدد إلى 3.025 مليون، وهو الأعلى منذ فبراير/ شباط 2015، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% مقارنة بـ6.3% في يوليو/ تموز.
وأشارت رئيسة الوكالة، أندريا ناليس، إلى أن هذه الأرقام تعكس تراجع قطاع التصنيع، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد المنافسة الصينية، مؤكدة أن القطاع يمثل محركا أساسيا للاقتصاد الألماني، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.
ووفق تقرير لشركة الاستشارات "EY"، فإن الاقتصاد الألماني فقد أكثر من 110 آلاف وظيفة صناعية خلال عام واحد، نصفها تقريبا في قطاع السيارات.
وحذر ثيلو برودتمان، رئيس جمعية صانعي الآلات "VDMA"، من أن هذه التطورات يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للسياسيين، مطالبا بخفض التكاليف وتخفيف القيود.
في المقابل، أكدت وزيرة العمل الألمانية، بيربل باس، أن الحكومة تدعم الموظفين والقطاع الصناعي عبر خطط لاستثمار مئات المليارات في البنية التحتية، مشددة على أهمية تعزيز الأمن وتوفير حوافز للاستثمار والتوظيف لإعادة إنعاش سوق العمل.
