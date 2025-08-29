https://sarabic.ae/20250829/ألمانيا-تسجل-أعلى-معدل-بطالة-منذ-أكثر-من-10-سنوات-1104300899.html
ألمانيا تسجل أعلى معدل بطالة منذ أكثر من 10 سنوات
ألمانيا تسجل أعلى معدل بطالة منذ أكثر من 10 سنوات
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا تجاوز عتبة الثلاثة ملايين في شهر أغسطس/ آب الجاري، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، في مؤشر... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T20:30+0000
2025-08-29T20:30+0000
2025-08-29T20:30+0000
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104300743_0:55:1001:618_1920x0_80_0_0_26d5efd55a7f0aafad632d44cbb6c401.jpg
وذكرت وكالة التوظيف الفيدرالية في ألمانيا، أن البطالة ارتفعت بمقدار 46 ألف شخص خلال شهر واحد، ليصل العدد إلى 3.025 مليون، وهو الأعلى منذ فبراير/ شباط 2015، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% مقارنة بـ6.3% في يوليو/ تموز.وأشارت رئيسة الوكالة، أندريا ناليس، إلى أن هذه الأرقام تعكس تراجع قطاع التصنيع، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد المنافسة الصينية، مؤكدة أن القطاع يمثل محركا أساسيا للاقتصاد الألماني، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.في المقابل، أكدت وزيرة العمل الألمانية، بيربل باس، أن الحكومة تدعم الموظفين والقطاع الصناعي عبر خطط لاستثمار مئات المليارات في البنية التحتية، مشددة على أهمية تعزيز الأمن وتوفير حوافز للاستثمار والتوظيف لإعادة إنعاش سوق العمل.
https://sarabic.ae/20250322/نسبة-المهاجرين-الذين-يعيشون-بطالة-عميقة-في-ألمانيا-وصلت-لـ33--1098860423.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104300743_44:0:932:666_1920x0_80_0_0_6f47b82cf5a79e32bc8cca1af91d3c12.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ألمانيا تسجل أعلى معدل بطالة منذ أكثر من 10 سنوات
كشفت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا تجاوز عتبة الثلاثة ملايين في شهر أغسطس/ آب الجاري، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، في مؤشر جديد على ضعف الاقتصاد الأوروبي.
وذكرت وكالة التوظيف الفيدرالية في ألمانيا، أن البطالة ارتفعت بمقدار 46 ألف شخص خلال شهر واحد، ليصل العدد إلى 3.025 مليون، وهو الأعلى منذ فبراير/ شباط 2015، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% مقارنة بـ6.3% في يوليو/ تموز.
وأشارت رئيسة الوكالة، أندريا ناليس، إلى أن هذه الأرقام تعكس تراجع قطاع التصنيع، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد المنافسة الصينية، مؤكدة أن القطاع يمثل محركا أساسيا للاقتصاد الألماني، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.
ووفق تقرير لشركة الاستشارات "EY"، فإن الاقتصاد الألماني فقد أكثر من 110 آلاف وظيفة صناعية خلال عام واحد، نصفها تقريبا في قطاع السيارات.
وحذر ثيلو برودتمان، رئيس جمعية صانعي الآلات "VDMA"، من أن هذه التطورات يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للسياسيين، مطالبا بخفض التكاليف وتخفيف القيود.
في المقابل، أكدت وزيرة العمل الألمانية، بيربل باس، أن الحكومة تدعم الموظفين والقطاع الصناعي عبر خطط لاستثمار مئات المليارات في البنية التحتية، مشددة على أهمية تعزيز الأمن وتوفير حوافز للاستثمار والتوظيف لإعادة إنعاش سوق العمل.