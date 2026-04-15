بوتين: معدل البطالة في روسيا لا يزال عند مستوى منخفض ويبلغ حاليا نحو 2%

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: معدل البطالة في روسيا لا يزال عند مستوى منخفض ويبلغ حاليا نحو 2%
بوتين: معدل البطالة في روسيا لا يزال عند مستوى منخفض ويبلغ حاليا نحو 2%
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في روسيا لا يزال عند مستوى منخفض، ويبلغ حاليا 2.1%، مشيرًا إلى أن الحكومة أعدت تدابير للحفاظ... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T11:44+0000
2026-04-15T12:04+0000
روسيا
اقتصاد
وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "لا يزال معدل البطالة منخفضا على الرغم من التطورات الاقتصادية بشكل عام، حيث تبلغ نسبة البطالة حاليا 2.1%".وتابع: "أعتقد أنه من الضروري أن نركز عملنا باستمرار على إعداد تدابير محددة لتحفيز النمو، وعلى تطوير حلول مناسبة للتغلب على الاتجاهات المتوقعة عموما والتي بدأت تظهر أخيرا".وأضاف: "تشير الإحصاءات للأسف إلى أن النمو الاقتصادي يتراجع لشهرين متتاليين. وبشكل عام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% خلال شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير".يذكر أن روسيا سجّلت في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، أدنى معدل بطالة بين دول مجموعة العشرين، لتتصدر اقتصادات العالم بأدنى معدل بطالة.ووفقًا لتحليل بيانات هيئات الإحصاء الوطنية، بلغت نسبة البطالة في روسيا في سبتمبر/أيلول 2.2%، وهو المستوى المسجَّل نفسه في يونيو/حزيران، لتحتفظ البلاد لأكثر من ربعين متتاليين بأدنى معدل بطالة بين الاقتصادات الكبرى في العالم.
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

بوتين: معدل البطالة في روسيا لا يزال عند مستوى منخفض ويبلغ حاليا نحو 2%

11:44 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 12:04 GMT 15.04.2026)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في روسيا لا يزال عند مستوى منخفض، ويبلغ حاليا 2.1%، مشيرًا إلى أن الحكومة أعدت تدابير للحفاظ على توازن الميزانية في ظل التقلبات الخارجية.
وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "لا يزال معدل البطالة منخفضا على الرغم من التطورات الاقتصادية بشكل عام، حيث تبلغ نسبة البطالة حاليا 2.1%".

وأضاف :"لقد أكدنا مرارا على أهمية الحفاظ على ميزانية متوازنة، وضمان استدامتها، والتركيز على التنمية، لا سيما في ظل التقلبات الحادة في الأسواق الخارجية. ونحن نراقب الوضع عن كثب ونتابع تطوراته. وقد أعدت الحكومة التدابير المناسبة، وسنناقشها اليوم".

وتابع: "أعتقد أنه من الضروري أن نركز عملنا باستمرار على إعداد تدابير محددة لتحفيز النمو، وعلى تطوير حلول مناسبة للتغلب على الاتجاهات المتوقعة عموما والتي بدأت تظهر أخيرا".
وأضاف: "تشير الإحصاءات للأسف إلى أن النمو الاقتصادي يتراجع لشهرين متتاليين. وبشكل عام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% خلال شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير".
يذكر أن روسيا سجّلت في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، أدنى معدل بطالة بين دول مجموعة العشرين، لتتصدر اقتصادات العالم بأدنى معدل بطالة.
ووفقًا لتحليل بيانات هيئات الإحصاء الوطنية، بلغت نسبة البطالة في روسيا في سبتمبر/أيلول 2.2%، وهو المستوى المسجَّل نفسه في يونيو/حزيران، لتحتفظ البلاد لأكثر من ربعين متتاليين بأدنى معدل بطالة بين الاقتصادات الكبرى في العالم.
