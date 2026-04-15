بوتين: معدل البطالة في روسيا لا يزال عند مستوى منخفض ويبلغ حاليا نحو 2%

سبوتنيك عربي

15.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "لا يزال معدل البطالة منخفضا على الرغم من التطورات الاقتصادية بشكل عام، حيث تبلغ نسبة البطالة حاليا 2.1%".وتابع: "أعتقد أنه من الضروري أن نركز عملنا باستمرار على إعداد تدابير محددة لتحفيز النمو، وعلى تطوير حلول مناسبة للتغلب على الاتجاهات المتوقعة عموما والتي بدأت تظهر أخيرا".وأضاف: "تشير الإحصاءات للأسف إلى أن النمو الاقتصادي يتراجع لشهرين متتاليين. وبشكل عام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% خلال شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير".يذكر أن روسيا سجّلت في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، أدنى معدل بطالة بين دول مجموعة العشرين، لتتصدر اقتصادات العالم بأدنى معدل بطالة.ووفقًا لتحليل بيانات هيئات الإحصاء الوطنية، بلغت نسبة البطالة في روسيا في سبتمبر/أيلول 2.2%، وهو المستوى المسجَّل نفسه في يونيو/حزيران، لتحتفظ البلاد لأكثر من ربعين متتاليين بأدنى معدل بطالة بين الاقتصادات الكبرى في العالم.

