https://sarabic.ae/20260415/بوتين-معدل-البطالة-في-روسيا-لا-يزال-عند-مستوى-منخفض-ويبلغ-حاليا-نحو-2-1112579578.html
بوتين: معدل البطالة في روسيا لا يزال عند مستوى منخفض ويبلغ حاليا نحو 2%
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110578850_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_ca19d8135dec5cf5ed1ea0265bcc19d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110578850_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_6c8af923dcdbe994782e8593a4acb797.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
11:44 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 12:04 GMT 15.04.2026)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في روسيا لا يزال عند مستوى منخفض، ويبلغ حاليا 2.1%، مشيرًا إلى أن الحكومة أعدت تدابير للحفاظ على توازن الميزانية في ظل التقلبات الخارجية.
وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "لا يزال معدل البطالة منخفضا على الرغم من التطورات الاقتصادية بشكل عام، حيث تبلغ نسبة البطالة حاليا 2.1%".
وأضاف :"لقد أكدنا مرارا على أهمية الحفاظ على ميزانية متوازنة، وضمان استدامتها، والتركيز على التنمية، لا سيما في ظل التقلبات الحادة في الأسواق الخارجية. ونحن نراقب الوضع عن كثب ونتابع تطوراته. وقد أعدت الحكومة التدابير المناسبة، وسنناقشها اليوم".
وتابع: "أعتقد أنه من الضروري أن نركز عملنا باستمرار على إعداد تدابير محددة لتحفيز النمو، وعلى تطوير حلول مناسبة للتغلب على الاتجاهات المتوقعة عموما والتي بدأت تظهر أخيرا".
وأضاف: "تشير الإحصاءات للأسف إلى أن النمو الاقتصادي يتراجع لشهرين متتاليين. وبشكل عام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% خلال شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير".
يذكر أن روسيا سجّلت في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، أدنى معدل بطالة بين دول مجموعة العشرين
، لتتصدر اقتصادات العالم بأدنى معدل بطالة.
ووفقًا لتحليل بيانات هيئات الإحصاء الوطنية، بلغت نسبة البطالة في روسيا في سبتمبر/أيلول 2.2%، وهو المستوى المسجَّل نفسه في يونيو/حزيران، لتحتفظ البلاد لأكثر من ربعين متتاليين بأدنى معدل بطالة بين الاقتصادات الكبرى في العالم.