"جرائم حرب".. "العفو الدولية" تدعو للتحقيق في تدمير إسرائيل لمنازل جنوبي سوريا

دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق في عمليات تدمير نفذها الجيش الإسرائيلي لمنازل مدنيين في جنوب سوريا، باعتبارها "جرائم حرب". 14.05.2026, سبوتنيك عربي

ونشرت المنظمة، صباح اليوم الخميس، بيانًا أكدت فيه أن "الجيش الإسرائيلي دمّر، منذ ديسمبر(كانون الأول) 2024، منازل مدنيين في محافظة القنيطرة دون ضرورة عسكرية مطلقة".وطالبت العفو الدولية بـ"إجراء تحقيق في هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، وتقديم تعويضات للمتضررين"، موضحة أن "القوات الإسرائيلية دخلت إلى قرى وبلدات تقع داخل المنطقة منزوعة السلاح، التي حددتها الأمم المتحدة في محافظة القنيطرة، بعد عبورها من مرتفعات الجولان المحتلة، حيث داهمت المنازل وأمرت السكان بإخلائها".وقالت المنظمة، في بيانها، إن "الجيش الإسرائيلي دمّر أو ألحق أضرارًا بما لا يقل عن 23 مبنى مدنيًا في 3 قرى وصفها شهود بأنها منازل لهم ولجيرانهم"، منوّهة إلى أنها "تحققت من الأضرار والدمار من خلال صور الأقمار الصناعية".وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، الاثنين الماضي، إن "إسرائيل تعمل منذ نحو عام ونصف على تهديد الاستقرار في سوريا، وزعزعة الأمن فيها".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح في 30 ديسيمبر/ كانون الأول 2025، بأن "إسرائيل تسعى لتغيير العلاقات مع دمشق، رغم أن نصف الجيش السوري يتكون من مقاتلين جهاديين"، وقال: "شهدنا الذكرى السنوية الأولى، كما تعلمون، لهذه الحكومة الجديدة. ولديهم استعراض، موكب لجيشهم، وللأسف نصف جيشهم من الجهاديين".وأضاف: "نود أن نرى إذا كان بإمكاننا إقامة علاقة مختلفة معهم. لدينا محادثات لم نعقدها أبدا مع نظام الأسد، وآمل أن تؤدي إلى مستقبل من السلام".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام (2025)".من جهته، اعتبر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا، لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن "دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ ديسمبر، حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف".

